Neue Computerkurse für Senioren starten in Bingen

Die „Senior-Internet-Initiative Sigmaringen-Bingen“ (BIT) bietet in ihrem Herbstprogramm 2018 verschiedene Kurse an. Auch wenn der momentane Trend zu Smartphone und Tablet tendiert, sei ein Laptop für anspruchsvollere Programme unersetzlich, schreibt die BIT in einer Mitteilung. Die Kurse orientieren sich demnach an den Bedürfnissen der Senioren: gut lesbare Handreichungen, angemessenes Lehrtempo und Wiederholungen, bis jeder Teilnehmer es kann.

Am Montag, 17. September, startet um 9 Uhr „Tablet für Einsteiger“ (nicht für Apple-Geräte). Ebenfalls am 17. September beginnt um 17 Uhr „Laptop und PC für Einsteiger“. Am Dienstag, 18. September, startet um 17 Uhr der Kurs „Smartphone für Einsteiger“ (nicht für Apple-Geräte).

Diese mehrtägigen Kurse werden bis Weihnachten noch ein zweites Mal mit wechselnden Beginnzeiten angeboten: statt 9.30 Uhr dann um 17 Uhr und umgekehrt. Darüber hinaus gibt es für PC und Laptop Vertiefungskurse für Internet, E-Mail, Textgestaltung, Tabellenkalkulation, Powerpoint, Bildbearbeitung und weitere Grundlagenkurse. Auch für Smartphone und Tablet sind zusätzliche Vertiefungskurse im Angebot, unter anderem Kurse für spezielle Apps wie WhatsApp oder Navigation. Die BIT-Stammtische finden jeweils am letzten Donnerstag im Monat um 17 Uhr statt. Dort besteht die Möglichkeit, Probleme bei der Arbeit mit den eigenen Geräten anzusprechen.