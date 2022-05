Neubau des Binger Rathauses - ein Fass ohne Boden?

Verglichen mit anderen Großprojekten scheint die Gemeinde Bingen auf einer Insel der Glückseligen: Zwischenzeitlich sind 85 Prozent des Bauvolumens vergeben und trotzdem liegen die Kosten des Rathaus-Neubaus einigermaßen im kalkulierten Rahmen. Aktuell rechnet Bürgermeister Jochen Fetzer mit Gesamtkosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro. „Wenn wir in diesem Bereich landen, können wir zufrieden sein.“ Ursprünglich ging die Gemeinde von Kosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro aus.

Vor einigen Tagen blieb dem Bürgermeister die Spucke weg, als er das Angebot des Treppenbauers auf den Tisch bekam: Knapp 100.000 Euro betrug das Budget, für 153.000 Euro wurde der Auftrag vergeben. „Das war happig“, sagt Fetzer. Der Auftrag für die Treppe wurde an das Holzbauunternehmen Riester (Leibertingen) vergeben, das bereits den Rohbau erstellt.

Architekt Manuel Riesterer vom Büro Schaudt verwies auf die aktuell hohen Preisen und auf den Brandschutz in öffentlichen Gebäuden. So müsse die Holztreppe einem Feuer mindestens eine halbe Stunde standhalten können, um als Fluchtweg zu dienen.

Holzpreise auf Tagesbasis

Trotz der Vergabe bleibt eine gewisse Unsicherheit, da die Holzpreise auf Tagesbasis abgerechnet werden. Das gilt auch für das wichtigste Gewerk, denn das Rathaus wird in Holzbauweise errichtet. Vertraglich hat die Gemeinde mit der Firma Riester eine Preisgleitklausel vereinbart. Das heißt: Bei sinkenden oder steigenden Materialkosten wird es günstiger und teurer werden.

18 Anfragen, ein Angebot

Ebenfalls teurer wird der Einbau der Fenster: Mit 360.000 Euro hatte die Gemeinde kalkuliert, 405.000 muss sie voraussichtlich bezahlen. Wie schwierig es ist, einen Handwerker zu finden, zeigt die Zahl der eingegangenen Angebote: 18 Firmen hatten sich interessiert gezeigt, lediglich ein Unternehmen (die Firma Stocker aus Uttenweiler) gab ein Angebot ab und bekam den Zuschlag.

„Noch nicht schwarzmalen“

Trotz dieser wenig erfreulichen Nachrichten will der Bürgermeister „noch nicht schwarzmalen“. Zum einen ist ein nennenswerter Anteil an Aufträgen vergeben, zum anderen gibt es auch positive Meldungen. So kostet der Aufzug weniger als kalkuliert und kann die Mehrkosten anderer Gewerke teilweise wieder wettmachen.

Nachdem die Kellerdecke des Rathauses in dieser Woche betoniert wird, könnten die Holzbauer in Kürze aufrichten, doch wegen Lieferschwierigkeiten rechnet Fetzer mit einer mehrmonatigen Pause auf der Baustelle an der Hauptstraße.

So sieht die Finanzierung aus

Um nicht in die Zinsfalle zu tappen, sicherte sich die Gemeinde bereits einen Zinssatz in Höhe von rund 1,5 Prozent, obwohl sie derzeit noch kein Darlehen benötigt. Das Volumen des ersten Darlehens liegt bei 600.000 Euro. Aus heutiger Sicht muss in den kommenden Jahren noch eine weitere halbe Million Euro aufgenommen werden. Insgesamt rechnet die Gemeinde mit Zuschüssen in Höhe von 1,1 Millionen Euro, ihr Eigenanteil liegt bei 2,5 Millionen Euro.

Zwischenfazit des Bürgermeisters: „Aus heutiger Sicht ist der Bau für uns immer noch beherrschbar.“ Zu vergeben sind Aufträge an Maler, Estrichleger, Bodenleger, Innentürenbauer, Fließenleger, Möbelbauer und Gartenbauer. Sie haben ein Volumen in Höhe von rund 600.00 Euro. Mögliche Steigerungen der Holzpreise könnten die Gemeinde ebenfalls treffen.