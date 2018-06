Nach tödlichem Unfall am Bahnübergang: „Wir haben kein Sicherheitsdefizit“

Nach dem tragischen Unglück an einem Bahnübergang in Bingen, bei dem am Mittwoch eine Joggerin von einem Güterzug überrollt und getötet worden ist, stellt sich die Frage, wie sicher die Bahnübergänge auf dieser Strecke sind. SZ-Redakteur Ignaz Stösser sprach mit dem Vorstandssprecher der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL), Walter Gerstner, über die Situation.

Herr Gerstner, muss die HzL etwas tun, um mehr Sicherheit an ihren Bahnübergängen in Bingen zu gewährleisten?

Die Landeseisenbahnaufsicht überprüft alle zwei Jahre die Sicherheit unserer Bahnübergänge, und auf dem Streckenabschnitt in Bingen sieht niemand den Bedarf, etwas zu ändern. Vor allem auch deswegen nicht, weil diese Strecke nur von wenigen Zügen befahren wird. Das Problem ist, die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer lässt bei so wenig Zugverkehr nach. Wenn dann etwas passiert, so ist das häufig mehr der menschlichen Unaufmerksamkeit geschuldet als der Sicherheit der Bahnübergänge.

Welche Vorgaben muss die HzL bei den sogenannten nichttechnisch gesicherten Bahnübergängen einhalten?

Die nichttechnisch gesicherten Bahnübergänge werden vom Gesetzgeber auf Nebenbahnen mit wenig Verkehr eindeutig zugelassen. Sie werden mit dem Andreaskreuz gesichert und müssen Übersicht über den Gefahrenbereich aufweisen. In beide Richtungen muss es dem Verkehrsteilnehmer möglich sein, die Gleise zu beobachten. Das ist bei dem Übergang in Bingen, an dem das Unglück geschah, so der Fall. Wir haben da kein Sicherheitsdefizit.

Langsameres Fahren oder ein Posten sind Möglichkeiten, die Sicherheitslage weiter zu verbessern.

Ja, das stimmt. Doch das ist nicht zu realisieren. Auf den Strecken der HzL gibt es etwa 250 Bahnübergänge, etwa drei Stück pro Kilometer, 150 davon sind nichttechnisch gesichert. Wir fahren mit den Güter- und Personenzügen auf den Strecken der HzL nicht wirklich schnell, zwischen 30 und 50 km/h. Wenn wir an jedem Bahnübergang dann nur zehn oder 20 km/h fahren, können wir für Güter und Reisende nicht mehr von einem nützlichen Verkehrsmittel sprechen. Und an jedem Bahnübergang für jeden Zug Posten aufzustellen, ist verkehrlicher und wirtschaftlicher Unsinn.