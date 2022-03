Nach Streit mit Freundin: Mann verbringt die Nacht bei der Polizei

Einer Frau, die am Montagabend mit ihrem Freund in einer Wohnung in der Straße „Schmidl Siedlung“ in Streit geraten ist, kamen Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen zu Hilfe. Ihr 31-jähriger Lebensgefährte war mit über 2,5 Promille stark alkoholisiert und verhielt sich ihr gegenüber aggressiv, teilt die Polizei mit. Während des Streits hatte er zuvor eine Zimmertüre beschädigt und der Frau zudem verbal gedroht. Da der Mann keinen anderen Hinwendungsort benennen konnte, musste er die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.