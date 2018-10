Musikkapellen und verschiedeneWeine locken zum Fest nach Bingen

Die Musikkapelle Bingen-Hitzkofen lädt für Sonntag, 21. Oktober, zu ihrem traditionellen Weinfest in die Sandbühlhalle ein. Die Musiker haben sich bestens vorbereitet, um ihren Gästen in der herbstlich geschmückten Halle unter Weinlauben ein paar schöne Stunden bei Musik, leckerem Wein und guter Laune zu bieten. Die „Blaskapelle Peng – Die Musik mit Schuss“ spielt zum Festausklang ab 17 Uhr.

Zum Frühschoppenkonzert um 11 Uhr unterhält der Musikverein Unterwaldhausen die Besucher mit einem Querschnitt aus seinem Repertoire. Die Küche zu Hause kann kalt bleiben, der reichhaltige Mittagstisch lädt ab 11.30 Uhr zum Genießen ein. Auf dem Speiseplan stehen so leckere Sachen wie gefülltes Schweinefilet im Speckmantel mit Champignonrahmsoße, Hausmacherspätzle und Salatteller oder Balkanstäbchen.

Stadtkapelle Scheer spielt auf

Für die passende musikalische Unterhaltung ist ab 14 Uhr die Stadtkapelle Scheer zuständig. Zur zünftigen Musik können sich die Gäste den leckeren Kuchen und Kaffee schmecken lassen. Die Musikanten spielen verschiedene Stücke aus ihrem abwechslungsreichen Programm. Zur Vesperzeit gibt es wieder verschiedene Schmankerl aus der Festküche: Wurstsalat, Pommes Frites, Speck- oder Schwarzwurstbrot mit Zwiebeln, der beliebte Balkan-Pommes- teller und warme Seelen, die beiden letztgenannten Speisen gibt es ab 16 Uhr. Ab 17 Uhr sorgt die Blaskapelle „Peng – Musik mit Schuss“ mit ihrem Auftritt für einen schönen Festausklang. Die Musiker und ihre Sängerin Ute Beer bieten ein abwechslungsreiches Programm mit modernen Kompositionen und bekannten Melodien über die ganze Bandbreite der Blasmusik. Mit großartigen Soloeinlagen und einfühlsamem Gesang setzt die Band Akzente.

Zehn verschiedene Weine

Den ganzen Tag gibt es erlesene Weine, Bier vom Fass, Weizenbiere und alkoholfreie Getränke. Wie all die Jahre zuvor ist das Weingut Michel aus Bingen am Rhein wieder mit einem Probierstand vor Ort. Hier können sich die Besucher zehn verschiedene Weine schmecken lassen.

Für die Bewirtung der Gäste sorgt in bekannter Weise der Förderverein der Musikkapelle Bingen-Hitzkofen. Der Eintritt zum Weinfest am Sonntag in der Sandbühlhalle ist frei.