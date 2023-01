Musikkapelle Bingen-Hitzkofen spielt Jahreskonzert

Nach zweijähriger Pause findet am 5. Januar wieder das Jahreskonzert der Musikkapelle Bingen-Hitzkofen e. V. statt. Rund 50 Musiker und Musikerinnen haben in den vergangenen Monaten ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm unter Dirigenten, Christian Folberth, einstudiert.

Unter dem Leitsatz „der Berg ruft“ werden unter anderem die Stücke Transalpinia von Armin Kofler, Bergwerk von Rainhard Fendrich und arrangiert von Kurt Gäbele sowie Silva Nigra von Markus Götz zum Besten gegeben.

Mit seinem Programm entführt die Musikapelle seine Zuschauer und Zuschauerinnen in die Höhen des Schwarzwaldes, in die Schweiz oder auch in ganz andere Höhen auf der Erde. Dabei dürfen Alphörner natürlich nicht fehlen. Passend zum Motto wird auch die Dekoration in der Sandbühlhalle in Bingen ausgewählt. So erwartet die Gäste unter anderem an der Schirmbar einen Sektempfang.

Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Sandbühlhalle in Bingen.