Mehr Toleranz im Sinne der Heiligen

Wie jedes Jahr hat Petrus entschieden, wie der Tag der Pferdesegnung durch den heiligen Elogius verläuft. In diesem Jahr entschied er sich für strahlenden Sonnenschein. Ralf Multrus vom Reit- und Fahrverein Bingen Hitzkofen begrüßte er 35 Pferde und ihre Reiter, sowie drei Kutscher mit Gespann. Den zugehörigen Gottesdienst gestalteten die Pfarrer Franz Gluitz und Ekkehard Baumgartner. Ein Chor aus Thann im Elsaß, der zum ersten Mal dabei war, begleitete die Segnung. Doch auch die Musikkapelle Bingen nahm teil und spielte während der Prozession von der Kirche in Bingen bis zur Elogiuskapelle.

Pfarrer Baumgartner erklärte rückblickend, wie Eulogius gelebt und gewirkt hatte. So sei dieser bestimmt ein kluger, weiser und cleverer Mann gewesen, der zwar nicht bescheiden lebte, sich allerdings um jene kümmerte, denen es nicht so gut ging. Im Hinblick auf die heutige Zeit meinte Baumgartner, wäre es auch wieder gut, so einen Heiligen zu haben, der ausgleichend auf die Menschen und auch auf die Politiker einwirken könnte. Wichtig wäre es außerdem, wieder mehr Toleranz zu leben: „Gute und gerade Menschen wären ein schönes Ziel. Menschen ohne Rückgrat hatten wir schon zu viele.“

Qualitäten einbringen ist in der heutigen Zeit wichtig

Wichtig wäre es deshalb in der heutigen Zeit zu überlegen, was jeder einzelne an Qualitäten mit einbringen kann, anstatt dass jeder nur nach sich selber schaut. Nach den Fürbitten, sprach Katja Pfäffle das Gebet eines Pferdes, welches vor allem darum bittet, zu essen und zu trinken zu bekommen und Zeit zu erhalten, um zu verstehen, was der Reiter von ihm möchte. Auch im Alter sei es sein Wunsch, nicht weggegeben zu werden, weil es nicht mehr zu „gebrauchen“ ist, sondern bei seinem Herrn zu bleiben bis an sein Ende.

Spontan hatte sich auch die Interessengemeinschaft „Alb Lauchert Diesel“ überlegt, bei der Segnung dabei zu sein. Da der heilige Eulogius der Schutzpatron der Pferde und Fuhrleute war, wurden die Oldtimer-Fans mit ihren Traktoren aus den 50er- und 60e-Jahren zum Gottesdienst mit eingeladen. Nachdem alle Pferde und Reiter von Pfarrer Baumgartner den Segen erhalten hatten, ging es gemeinsam wieder zurück in den Reitstall Multrus, wo die Gäste bewirtet wurden. Auf die Bitte der Reiter im Stall, ließ es sich Pfarrer Baumgärtner nicht nehmen, die Pferde, die nicht bei der Prozession dabei waren zu segnen und noch einige Details über den heiligen Eulogius zu erzählen.