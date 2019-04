Martin Will gibt Vorsitz nach 24 Jahren ab

Historisch, legendär, Institution, Urgestein. Diese Schlagworte waren bei der Jahreshauptversammlung der Benger Schnäpper immer wieder auftauchende Begriffe. Grund dafür war, dass mit Zunftmeister Martin Will und Kassiererin Gabi Schneider gleich zwei jahrzehntelang tätige Führungskräfte des Binger Narrenvereins ihr Amt in jüngere Hände legten.

Ehe die Neuwahlen der kompletten Vorstandschaft in geheimer Wahl stattfanden, musste die Satzung dahingehend geändert werden, dass künftig das Vorstandsteam mindestens zwei, maximal drei Personen vorsah. Bürgermeister Jochen Fetzer wurde zum Wahlleiter bestimmt.

Mit Henning Vibrans und Benjamin Widmer wurden zwei würdige Nachfolger gefunden, die künftig die Geschicke der Narrenzunft der Benger Schnäpper als Vorstandsteam leiten werden, und mit Manuel Käppeler sind die Finanzen künftig in guten Händen. Wechsel gab es auch bei den Beisitzern. Manfred Gfrörer und Winfried Fritz stellten ihr Amt zur Verfügung, Veit Goetz und Michael Gönner (beide Raiber Hans Hödiö) rücken an ihren Platz.

Die weiteren Beisitzer Michael Butzengeiger (Maske), Philipp Benz (Winkemänner) und Lorenz Kieferle (Bräutlingsgesellen) wurden in ihrem Amt bestätigt. Ebenso bestätigt wurden Pressewartin Rebecca Schneider, Jugendwartin Annika Schmid, Häswartin Ines Madeo und Julia Schneider als Homepagebeauftragte. In seiner letzten Hauptversammlung übernahm Martin Will noch einmal die Ehrung und Auszeichnung von insgesamt 31 treuen Mitgliedern. „Jetzt wird´s legendär“, sagte Sabrina Urban und leitete damit zum denkwürdigsten Teil des Abends über, der mit der Verabschiedung von Gabi Schneider und Martin Will anstand. Beide nahmen ihre Laudatio sichtlich gerührt an. Mit einer Bildpräsentation blickten die Mitglieder auf die 24 Jahre Martin Wills als Zunftmeister zurück.

Zum Abschied in den Urlaub

„Mir wird sicher was fehlen. Ich durfte Teil einer Epoche sein“, sagte Will und nahm den stehenden Applaus der Versammlung dankend an. Neben seinen zahlreichen Weggefährten dankte er seiner Frau und seiner Tochter: „Die beiden haben immer am meisten abgekriegt und sind oft zu kurz gekommen“, sagte Will. Der Vorstand sah das wohl ähnlich, denn als Abschiedsgeschenk schickte er die Familie Will in den Wellness-Kurzurlaub.