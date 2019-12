Leseratten stürmen die Binger Bücherei

Die öffentliche Bücherei ist seit zwei Jahren in der Binger Grundschule integriert. Inzwischen ist der Zulauf so groß, dass sich das Team der sechs ehrenamtlichen Helferinnen überlegt, die Öffnungszeiten auszuweiten. Aktuell hat die Bücherei an einem Nachmittag pro Woche zwei Stunden geöffnet. Dank einer Förderung von Leader konnten zwei neue spezielle Bücherregale angeschafft werden.

Vor gut drei Jahren kam Simone Napierala mit der Idee der Wiederbelebung der Bücherei auf die Gemeinde zu. Zu diesem Zeitpunkt war die katholische Bücherei im Dachgeschoss des Pfarrgemeindehauses untergebracht und schon seit mehreren Jahren stillgelegt. Da auch Bingens Grundschulleiter Frank Saur sehr viel Wert auf die Lesekompetenz in der Schule legt, konnte sich die politische Gemeinde dazu durchringen, sich an der Wiederbelebung zu beteiligen. In der Grundschule wurden Räumlichkeiten renoviert und liebevoll eingerichtet, die Bücherei zog in den ersten Stock des Schulgebäudes um.

Seither zeichnet sich die Bücherei, die am Freitagnachmittag für zwei Stunden geöffnet ist, als richtige Erfolgsgeschichte ab. Im ersten Jahr wurden an insgesamt 26 Öffnungstagen durchschnittlich 57 Medien pro Nachmittag verliehen. Im zweiten Jahr hat sich diese Zahl mit durchschnittlich 102 Medien fast verdoppelt. Der absolute Spitzentag sei am 15. März 2019 gewesen, also rekordverdächtige 197 Ausleihen an einem Tag verzeichnet wurden. „Da war es ganz schön eng bei so vielen Leuten“, blickt Simone Napierala zurück. Die „Kundschaft“ der öffentlichen Bücherei besteht fast zur Hälfte aus Kindern zwischen drei und neun Jahren.

Die Kindergartenkinder bekommen zum dritten Geburtstag einen Büchereigutschein geschenkt und werden so schon sehr früh mit der Bücherei vertraut gemacht. Sie kommen mit ihren Eltern und werden mit einer breiten Vielfalt an Kinderliteratur, vom Hörspiel über Bilder- und Erstlesebüchern fündig. Auch für die Grundschulkinder ist die Bücherei zum festen Bestandteil geworden. In den Räumen finden regelmäßige schulische Projekte statt. Ebenso ist die Ganztagesbetreuung der Grundschule mit Alexandra Schneider einmal wöchentlich in der Bücherei. Doch auch die Erwachsenen, die ein gutes Viertel der Kundschaft ausmachen, werden fündig in der inzwischen fast 2000 Medien fassenden Bücherei. Nun gibt es die Idee, abends zu öffnen. „Dafür bräuchten wir aber noch zusätzliche Helfer“, sagt Simone Napierala. Mit Vanessa Baumgärtner, Alexandra Fleisch, Annette Schweizer, Miriam Brenat, Yvonne Menzler und ihr wechseln sich sechs Frauen bei der ehrenamtlichen Tätigkeit ab. Dabei seien sie immer zu zweit anwesend, um auch helfend zur Seite stehen zu können. Im Frühjahr spendete die katholische Frauengemeinschaft der Bücherei einen „Büchertrog“ im Wert von 400 Euro, der den kleinsten Leseratten den problemlosen Zugang zu den Büchern erlaubt. Zufällig wurde Simone Napierala auf die Förderkulisse Leader aufmerksam, welche finanzielle Zuschüsse für Kleinprojekte gewährte. Es wurden zwei spezielle, bibliotheksgerechte Möbelstücke sowie ein „Kamishibai-Theater“ im Gesamtwert von 2900 Euro angeschafft. 80 Prozent zahlt Leader, die restlichen 20 Prozent der Kosten wurden jeweils hälftig von der Gemeinde Bingen und von der katholischen Kirche übernommen. Zudem konnte nun ein separater Bereich für Erwachsenenliteratur geschaffen werden, und die Lesewelt der Grundschule besser geglidert werden.