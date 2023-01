Konzert unter dem Motto: Der Berg ruft!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell fand am 5. Januar das Jahreskonzert der Musikkapelle Bingen-Hitzkofen statt. Nach zweijähriger Coronazwangspause begaben sich über 300 Gäste in die passend zum Motto „der Berg ruft“ geschmückte Halle, um den rund 50 Musiker und Musikerinnen zu lauschen. Mit dem Stück Transalpinia von Armin Kofler wurde der Konzertabend eröffnet. Auf das konzertante Stück Pilatus: Mountain of Dragons von Steven Reineke folgte das bekannte Lied Bergwerk von Rainhard Fendrich, das Jan Wiehl durch seinen Sologesang begleitete. Nach der Pause kamen passend zum Motto erstmalig Alphörner zum Einsatz. Die drei Tenorhornbläser, Florian Schneider, Robin Schneider und Manuel Reichle, erlernten das Instrument extra für das Stück Begegnung von Kurt Gäble. Nach dem Klassiker Cinderella’s Dance von Karel Svoboda, bekannt aus dem Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, sorgte das Stück Jambo Africa durch seine verschiedenen Rhythmen für Abwechslung und versetzte die Zuschauer und Zuschauerinnen weg von den Alpen hin in die Wildnis Afrikas. Bei dem Stück Farmer’s Tuba von Martin Scharnagl stellte Bingens ehemaliger Dirigent, Helmut Baier, sein Können unter Beweis. Durch seine Fingerfertigkeit und seine Schauspieleinlage beeindruckte Baier das Publikum, das sofort lautstark eine Zugabe einforderte. Zum Abschluss folgte der Marsch der Titanen von Michael Schiegg. Während des gesamten Konzerts waren Wanderbilder der Musiker und Musikerinnen auf den Leinwänden zu sehen, welche das musikalische Programm passend umrahmten. Die Zugaben Ein Leben lang von der Schweizer Band Die Fäaschtbänkler und Kaiserin Sissi von Timo Dellweg rundeten das Programm ab und sorgten für den passenden Abschluss eines gelungenen Konzertabends.