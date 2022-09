Kinderkleider-Basar am 12. September in Bingen

Die Katholische Frauengemeinschaft Bingen veranstaltet am Montag, 12. September, einen Kinderkleider-Basar in der Sandbühlhalle Bingen. Die Annahme der Waren erfolgt am Montag von 14 bis 16 Uhr, der Verkauf ist dann von 18.30 bis 20.30 Uhr. Die Abrechnung und Abholung sind für Dienstag, 13. September, 18 bis 19 Uhr, angesetzt. Die Listenabholung erfolgt bereits am Freitag, 9. September, von 17 bis 18 Uhr im im Pfarrgemeindehaus Bingen, Kirchberg 11. Für den Basar angenommen werden modische Kinderbekleidung Herbst/Winter von Größe 56 bis 164 (keine Unterwäsche), Spielsachen, Kinderwagen, Winterschuhe und weitere Artikel. Zweiteiler sollten zusammengenäht werden. Der Erlös aus dem Basar kommt sozialen Zwecken zu Gunsten von Kindern zugute. Auskunft erteilen Mechthilde Echsle, Telefon 07571 / 12093, und Claudia Glaser, Telefon 07571 / 5474. Infos gibt es auch online auf der Gemeindeseite www.bingen-hohenzollern.de.