Kinder sollen mit Spaß Fußball spielen

Der SV Bingen-Hitzkofen richtet einen Bambini- und F-Jugend-Spieltag aus. Am Samstag, 16. Juni, treten auf dem Sportplatz bei der Sandbühlhalle zwischen 9 und 15 Uhr 32 Mannschaften aus der Region gegeneinander an. „Mit diesem Spieltag wollen wir dem Wettbewerbsgedanken etwas entgegensetzen“, sagt Daniel Eiffler. Er ist Jugendleiter des Vereins und möchte den Kindern vor allem eins vermitteln: Spaß. „Der Turnierdruck kommt noch früh genug.“

Bambini und F-Jugend, das sind Kinder bis neun Jahre. Bei den ganz Kleinen dauert ein Spiel zehn Minuten, bei den Spielern der F-Jugend zwölf bis 15. „Insgesamt stehen die Kinder an diesem Tag nicht länger als eine Stunde auf dem Platz“, sagt Eiffler. Die körperliche Belastung soll nicht zu groß werden. Das Besondere: Es wird nach den Richtlinien der Fair-Play-Liga gespielt. Soll heißen: Schiedsrichter gibt es nicht. Und auch die oft reichlich engagierten Eltern werden gebeten, Abstand zum Spielfeld zu halten. „Die Kinder sollen sich auf dem Platz selbst zurechtfinden und das meiste unter sich ausmachen“, sagt Eiffler. Diese Regel sorge dafür, dass die Kinder selbst Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, heißt es dazu auf der Internetseite des DFB. „Es gilt, ihnen beizubringen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, dass ein Spiel sauber und fair abläuft. Dies vergessen sie dann hoffentlich später nie mehr.“

Der SV Bingen-Hitzkofen stellt an diesem Tag selbst zwei F-Jugend-Mannschaften und ein Bambini-Team. Neben den Spielen auf dem Fußballplatz können sich die Kinder auch auf einer Tummel- und Spielwiese austoben. Der Sportverein sorgt außerdem für Bewirtung und hofft für diesen Tag auf viele Zuschauer.

Daniel Eiffler wohnt in Sigmaringendorf und arbeitet bei Optigrün in Göggingen im Vertrieb. Die Nachwuchsförderung liegt ihm generel am Herzen, nicht nur im sportlichen Bereich: Beim Dachbegrünungsspezialisten ist er Ausbildungsleiter, und das Unternehmen ist seit März dieses Jahres Hauptsponsor der Jugendabteilung des SV Bingen-Hitzkofen – Da schließt sich ein Kreis. „Ich möchte die Firma bei den jungen Leuten bekannter machen“, sagt er.