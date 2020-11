Kind wird von einem Autofahrer übersehen

Glück im Unglück hatte ein neunjähriger Junge, als er am Montag gegen 17 Uhr beim Überqueren der Hauptstraße mit dem Auto eines 30-Jährigen kollidierte. Der Junge wollte mit seinem Cityroller hinter einem haltenden Linienbus am Fußgängerüberweg über die Straße und lief dabei vor den auf der Gegenfahrspur vorbeifahrenden Smart. Der Cityroller touchierte den Wagen, wodurch das Kind stürzte und sich leichte Schürfwunden zuzog. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.