Kassenwart von „Blood & Honour“ aus Bingen zu Geldstrafe verurteilt

Immer wieder hat es in Bingen in den vergangenen Jahren Hausdurchsuchungen gegeben, weil in der Gemeinde Mitglieder rechtsextremistischer Gruppierungen leben sollen.

Der Fokus der Behörden richtete sich zuletzt auf einen 35-jährigen Mann, der am Mittwoch vom Landgericht München I wegen des Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt worden ist. Damit ist das Mitglied des verbotenen Neonazi-Netzwerks „Blood & Honour“(Blut und Ehre) vorbestraft, sobald das Urteil rechtskräftig wird.

Die in München angeklagten neun Funktionäre und Mitglieder des verbotenen Neonazi-Netzwerks sind alle wegen des Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot schuldig gesprochen worden, hinzu kamen zumeist noch weitere Tatbestände wie Volksverhetzung oder Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Innenminister verbietet die Vereinigung

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten die im September 2000 vom Bundesinnenministerium verbotene Organisation „Blood & Honour“ fortgeführt und rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet hatten.

Einige der Angeklagten hatten etwa Musik-CDs mit verbotenem Rechtsrock und Merchandising-Artikel mit verbotenen rechtsradikalen Symbolen verkauft und an Rechtsrock-Konzerten teilgenommen.

Die Angeklagten hätten ab Oktober 2016 versucht, in unterschiedlichen Tatbeiträgen die verbotene Organisation „Blood & Honour“ wiederzubeleben, indem sie eine Division Deutschland sowie Sektionen in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen gründeten, erläuterte der Richter.

„Die Gruppierung stand in Tradition der ursprünglichen „Blood & Honour“ und war als Nachfolgeorganisation für die Nationalsozialisten des Dritten Reiches gedacht und hatte die entsprechenden Ziele.“

Er hat gestanden, ohne die anderen Angeklagten ans Messer zu liefern. Rechtsanwalt Ernst Egerter

Der 35-jährige Angeklagte aus Bingen übernahm laut Anklageschrift ab Februar 2018 die Aufgabe des Kassenwarts für die Sektion Baden-Württemberg. Bis Dezember 2018 hat er die Finanzen der Sektion organisiert.

Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, ermittelten die Behörden, dass der Mann aus Bingen mit anderen Mitgliedern über die Begleichung von Mitgliedsbeiträgen diskutiert habe. Sie sollten entweder über einen Dauerauftrag oder per Paypal beglichen werden.

Die Behörden ermittelten gegen den Mann, in dem sie unter anderem sein Telefon überwachten. Wie der Anwalt des Angeklagten auf Anfrage unserer Zeitung verdeutlicht, habe sich sein Mandant geständig gezeigt. „Er hat gestanden, ohne die anderen Angeklagten ans Messer zu liefern“, sagt Rechtsanwalt Ernst Adolf Egerter aus Mössingen.

Mann lebt in prekären Verhältnissen

Offenbar lebt der Mann aus Bingen in prekären Verhältnissen, denn die Behörden beziffern seine monatlichen Einkünfte auf lediglich rund 500 Euro. Ein zweiter Angeklagter lebt im Raum Stuttgart, die anderen Rechtsextremisten in Bayern und Thüringen.

Wohnung mit Hitlerbüste dekoriert

„Die Tradition der Nationalsozialisten, die ja in ein oder zwei Plädoyers infrage gestellt wurde, ist für uns eindeutig erwiesen“, sagte der Richter unter anderem unter Verweis auf die Wohnung eines Angeklagten, „vollgestopft mit Hakenkreuzfahnen, Hitlerbüsten“. „Und dann kommen natürlich noch die Liedtexte hinzu.“

Bei der Strafzumessung seien unter anderem die Funktion des jeweiligen Angeklagten, die Dauer der Mitgliedschaft, die jeweiligen konkreten Aktivitäten und etwaige Vorstrafen, aber auch die Geständnisse und teils die vorangegangene Untersuchungshaft berücksichtigt worden.

Daraus ergab sich etwa für den „Divisionschef“ eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Weitere fünf Angeklagte sind ebenfalls zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Zwei weitere Angeklagten müssen wie der Mann aus Bingen eine Geldstrafe bezahlen.

Deal vor Gericht

Die am Verfahren beteiligten Parteien hatten sich im Vorfeld auf einen Deal verständigt. Aus diesem Grund fiel das Urteil schon am achten Verhandlungstag – ursprünglich waren vor der Großen Staatsschutzkammer 47 Prozesstermine angesetzt.

Kritik an der Verständigung zwischen den Verfahrensparteien mochte der stellvertretende Sprecher der Staatsanwaltschaft, Florian Weinzierl, nicht stehen lassen. „Man muss zunächst einmal vorausstellen, dass die Sicherheitsbehörden frühzeitig die Gründung dieser Vereinigung entdeckt haben und diese Vereinigung zerschlagen haben. So ist es auch dazu gekommen, dass rechtsextremistisches Gedankengut, volksverhetzende Inhalte nicht weiter verbreitet werden konnten.“

Mehrere Hausdurchsuchungen

Bei seiner Hausdurchsuchung im Dezember 2018 in Bingen stellten Polizisten Gegenstände sicher, die die Zugehörigkeit des Mannes zu der Neonazi-Bewegung beweisen. Im darauffolgenden Jahr gab es eine weitere Polizeiaktion, weil 23 Drohmails an Flüchtlingszentren, islamische Einrichtungen und Parteizentralen verschickt worden sind.

Gedroht wurde unter anderem mit Sprengstoffanschlägen auf diese Einrichtungen. Solche Mails soll auch ein Verdächtiger aus Bingen verschickt haben. Nach dieser Durchsuchung wurden keine Polizeiaktionen mehr bekannt.