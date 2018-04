Jahrgänger machen einen Jubiläumsausflug

Die 1948-Jahrgänger aus Bingen haben ihren Jubiläumsausflug zum ehemaligen Hohenzollern-Wasserschloss in Glatt bei Sulz/Neckar gemacht. Nach einem gemeinsamen Frühstück in Frohnstetten fuhr die Gruppe in Richtung Rottweil.

Es ging am 246 Meter hohen Thyssen-Testturm vorbei und weiter nach Dietingen zur Welt der Kristalle. Diese Ausstellung ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Edelsteinen, sondern auch ein erdgeschichtlicher Exkurs. Alle Teilnehmer waren fasziniert von der Größe und Schönheit der Bergkristalle und von den unterschiedlichen Amethysten in übergroßen, tonnenschweren Drusen. Nach einer kurzen Wanderung besichtigte die Gruppe das Schloss, und für danach hatten die Organisatoren des Ausflugs einen Dankgottesdienst in der Schlosskapelle geplant, die einen würdigen Rahmen bildete. Nach Kaffee und Kuchen und vielen Gesprächen fand die Reise im „Sternen“ in Benzingen einen fröhlichen Abschluss. Foto: privat