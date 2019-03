Holger Hofstetter gibt seinen Büchermarkt ab

Ursprünglich hatte Holger Hofstetter den Bücherbasar in Hitzkofen als einmalige Aktion geplant, doch das Projekt entwickelte sich schnell zum Dauerbrenner. Nach zehn Jahren zieht sich der Initiator des ehrenamtlichen Büchermarkt aus gesundheitlichen Gründen nun zurück – der Markt soll jedoch weitergeführt werden.

Die Idee für den Büchermarkt entstand laut Hofstetter aus einem allgemeinen Spendenaufruf für einen an Leukämie erkrankten elfjährigen Jungen aus Bingen. „Ich habe mir damals überlegt, was ich machen kann, um der Familie zu helfen“, sagt Hofstetter. „Und da ich in Salem immer auf dem Büchermarkt war, habe ich angefangen, selbst Bücher zu sammeln, die ich dann auf einem eigenen Markt gegen eine kleine Spende abgeben wollte.“ Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer sei begeistert von der Idee des Büchermarktes gewesen und habe ihn von Anfang an unterstützt. „Nach den ersten Büchermärkten habe ich mir jedes Mal gesagt, dass das jetzt der Letzte war“, sagte Hofstetter. Die Leute seien jedoch immer wieder auf ihn zugekommen und man finde auch immer eine Familie, die einen schweren Schicksalsschlag hat und auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist.“ Wenn das Geld einmal keiner Familie direkt zu Gute gekommen sei, habe er Geld immer der Krebsstiftung oder der Angelo Stiftung gespendet. Insgesamt sei in den zehn Jahren bei rund 50 Büchermärkten laut Hofstetter eine sechsstellige Spendensumme zusammen gekommen. „Darauf bin ich schon auch ein bisschen stolz“, sagte er.

„Zu Beginn war es recht schwierig, da stand dann schon auch mal das gesamte Projekt kurz vor dem Aus“, sagt Hofstetter. „Ich hatte damals noch alle Bücher daheim, das waren rund 4500 Bücher und jedes Mal musste ich alle einpacken, verladen, auspacken und am Ende wieder einpacken – sowas geht auf die Knochen. Am Ende hat mir immer alles weh getan“, sagte er.

Kerstin Herold übernimmt zukünftig den Büchermarkt

Die Lösung kam bei der Schließung des Kindergartens in Hitzkofen zustande, als die Gemeinde ihm einen Raum im heutigen Bürgertreff in Hitzkofen zusprach. Dort können die Bücher das ganze Jahr über in den Regalen stehen bleiben und das anstrengende Schleppen bleibt dem Organisator erspart. „Den Besuchern, die regelmäßig gekommen sind, ging es nicht um das Geld – Sie wollten etwas Gutes tun“, sagte Hofstetter. Künftig übernimmt Kerstin Herold, Hausmeisterin des Bürgertreffs Hitzkofen, die Organisation des Büchermarktes. Wie sie das Projekt betreuen wird, ist noch unklar. „Ich habe auf jeden Fall positive Rückmeldungen bekommen und durfte in zehn Jahren so viel erleben, dass ich ein Buch darüber schreiben könnte“, sagte Hofstetter.