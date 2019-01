„Helfer vor Ort“ brauchen ein Fahrzeug

Die Initiative der "Helfer vor Ort" (HvO) soll nun auch bei der DRK Bereitschaft aus Bingen installiert werden. Dazu muss ein extra ausgestattetes Fahrzeug angeschafft werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten die Binger Bereitschaftsleiterin Daniela Vogel sowie Simone und Jan Wiehl das Konzept und mögliche Fahrzeuge vor. In der nächsten Sitzung wird das Gremium entscheiden, ob und wie hoch der Zuschuss zur Anschaffung ausfallen wird.

„Wir überlegen und planen schon seit zwei Jahren und sind nun bereit dafür“, erklärte Simone Wiehl von der Binger Bereitschaft, die das Projekt der „Helfer vor Ort" im Binger Gemeinderat vorstellte. Dazu führte sie in die grundlegende Hilfeleistung ein. „Wir sind die schnellere Ergänzung des Rettungsdienstes und können im Notfall die therapiefreie Zeit, bis Rettungsdienst und Notarzt eintreffen, überbrücken“, erläuterte Wiehl.

Alarmiert werden die Helfer über die Leitstelle Oberschwaben, ihr Einsatzgebiet ist ausschließlich auf die Gemeinde Bingen begrenzt. Eine Genehmigung des Kreisverbandes liegt der Binger Bereitschaft bereits vor. Ein Kriterium dafür lautet beispielsweise, dass der Helfer vor Ort fünf Minuten früher als das Einsatzfahrzeug vor Ort sein muss. „Auch wenn das Kreiskrankenhaus nur vier Kilometer entfernt liegt und der Krankenwagen theoretisch in kürzester Zeit eintreffen kann, müssen Sie bedenken, dass dies nur im optimalen Fall zu schaffen ist“, erklärte die Einsatzleiterin. „Sprich der Krankenwagen ist frei, die Sanitäter stehen wartend an der Rampe und der Notfall ist im Leuteberg in Bingen“, führte Simone Wiehl aus. Dabei sei die Ortskenntnis der Binger Helfer vor Ort (HvO) von unschätzbarem Wert, denn trotz Navigationsgerät seien manche Einsatzorte schwer zu finden.

Die Qualifikation zum HvO sei fundiert und umfangreich, fuhr Wiehl fort: Ein Erste-Hilfe-Kurs, eine Sanitätsausbildung und zusätzlich noch Herz-Lungen-Wiederbelebungs-Training sowie die Einweisung und das Training mit dem Defibrillator sind dafür nötig. Fünf Personen der Binger Bereitschaft erfüllten diese Voraussetzung bereits aus dem Stand und weitere zehn Personen befänden sich aktuell in der Ausbildung, führte Simone Wiehl aus.

Kosten von rund 20 000 Euro

Erich Glaser hatte sich intensiv mit dem Fahrzeug und der Ausstattung beschäftigt und bereits Angebote eingeholt. Krankheitsbedingt konnte er nicht anwesend sein, daher stellte Simone Wiehl die drei Angebote vor: „Wir brauchen nicht das größte und teuerste Fahrzeug“, betonte die Sanitäterin. Zur Ausstattung des Einsatzfahrzeuges gehören die äußerliche Kennzeichnung, eine Sondersignalanlage, ein Funkgerät, ein Notfallrucksack, ein Defibrillator (AED) und ein Blutzuckermessgerät. Um die Anschaffungskosten zu verringern, würde zunächst der in der Binger Bereitschaftsstelle vorhandene Defibrillator mitgeführt werden. Drei verschiedene Fahrzeugtypen würden in Betracht kommen, die preislich zwischen 18 000 Euro und 21 200 Euro kosten würden. „Wir sind auf Spenden und Unterstützung angewiesen, da wir als Helfer komplett ehrenamtlich arbeiten und keine festen Einnahmen haben“, erklärte das Team.

Zwar habe man einen gewissen Betrag in der Kasse, aber den habe man nicht übrig. Vom Kreisverband fließe ein Zuschuss von 3000 Euro für das Fahrzeug, Steuer und Versicherung werden für drei Jahre ebenfalls vom Kreisverband bezahlt. Um den Bedarf für die Gruppe zu belegen, verwies Wiehl auf die Statistik der Veringenstädter Ortsgruppe, deren HvO seit einem guten Jahr im Einsatz sind und allein im vergangenen Jahr zu 39 Einsätzen gerufen wurden. Im Grundsatz befürworteten Bürgermeister Jochen Fetzer und das Gremium die Initiative, über die Höhe des Zuschusses der Gemeinde für das Einsatzfahrzeug soll in der nächsten Sitzung diskutiert werden.