Heidi und Helmut Stephan feiern 60 gemeinsame Jahre als Ehepaar

Heidi und Helmut Stephan haben Anfang August das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit gefeiern. Heidi Stephan stammt aus Laiz, ihr Mann wuchs in Bingen auf. Helmut Stephan betrieb laut Mitteilung lange Jahre ein selbstständiges Versicherungsbüro. Mittlerweile wird diese schon in dritter Generation weiter betrieben. Das Jubelpaar reiste bis vor wenige Jahre gerne mit dem Wohnmobil und verbrachte so viele Tage „auf vier Rädern“. Mittlerweile sind sie jedoch in Bingen sesshaft geworden. Ihre Diamantene Hochzeit feierten sie im Kreise ihrer Familie und Freunde.

Bürgermeisterstellvertreterin Anita Gauggel überbrachte die Glückwünsche und ein Präsent der Gemeinde sowie die persönlichen Schreiben des Ministerpräsidenten und der Landrätin (Foto: Gemeinde Bingen).