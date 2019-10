Höchstbietender kann Mosteltalschuppen in Hitzkofen erwerben

In seiner jüngsten Sitzung hat der Binger Gemeinderat die Kriterien zum Verkauf des Mosteltalschuppens in Hitzkofen vergeben. Nach einer öffentlichen Besichtigung soll der Schuppen am 26.Oktober an den Meistbietenden verkauft werden, der Startpreis wurde auf 25.000 Euro festgelegt.

Der Schuppen im Hitzkofer Mosteltal diente der Gemeinde als Abstellplatz für den Fuhrpark und sonstige Gerätschaften. Im Frühjahr entschied sich der Gemeinderat gegen die Sanierung des Schuppens, da innerhalb des Bauhofgeländes eine weitere Überdachung neu gebaut wurde. „Der Schuppen ist entbehrlich geworden, da wir alles kompakt auf dem Bauhof zusammen gezogen haben“, erklärte Bürgermeister Jochen Fetzer. Nun soll der Schuppen an den Meistbietenden in einer öffentlichen Versteigerung veräußert werden. „Das Interesse ist da, ich habe schon viele Anrufe bekommen“, erläuterte Fetzer weiter.

Die Verwaltung überprüfte daher mehrere Varianten des Verkaufs sowie Modalitäten, um größtmögliche Transparenz herzustellen. In Frage kamen der Fixpreis, das Angebotsverfahren oder die öffentliche Versteigerung mit vorheriger Besichtigung. In der Diskussion favorisierte sich schnell das Versteigerungsverfahren. Gemeinderat Thomas Fleisch plädierte für die Bevorzugung von Einheimischen, um eventuelle Investoren, beispielsweise aus Stuttgart, auszuschließen. Davor warnte Ratskollege Tobias Ströbele, es sei ein weicher Faktor und könnte laut neuester Gesetzeslage gerichtlich angefochten werden. „Wir sollten versteigern ohne Vorgaben. Einschränkungen in der Nutzung werden von anderer Stelle festgelegt“, sagte Gemeinderat Stefan Baur. Das Gremium legte weiter fest, dass die Grundstücksfläche von 560 Quadratmetern zu einem Rechteck arrondiert wird. Zum Verkauf muss diese Fläche aus dem Gesamtgrundstück heraus gemessen werden. Diese Vermessungskosten sowie die weiteren Nebenkosten (Notar) hat der Käufer zu tragen. Der Startpreis legten die Räte auf 25 000 Euro fest. Weiter darf der Käufer das Grundstück fünf Jahre lang nicht weiter veräußern, ansonsten würden weitere 25 000 Euro anfallen. Bei einer Enthaltung von Wolfgang Müller stimmten die Räte dem Verfahren zu. Der Termin für die Versteigerung ist am Samstag, 26.Oktober, um zehn Uhr, davor kann der Schuppen besichtigt werden.