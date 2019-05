Gruppe stört geschlossene Gesellschaft

Drei betrunkene junge Männer haben am Samstag gegen 23 Uhr eine geschlossene Gesellschaft gestört, die sich in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Bingen getroffen hatte. Zwei 60-Jährige, die die Störer beruhigen wollten, wurden angegangen und beleidigt. Beim Eintreffen der Polizei versuchte einer von ihnen erfolglos, zu flüchten. Nachdem ein 25-Jähriger den ausgesprochenen Platzverweis der Polizei ignorierte, musste er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen. Gegen einen 30-Jährigen ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung.