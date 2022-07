Unter dem Motto „Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott auf den ich hoffe“ findet am Sonntag, 24. Juli, um 11 Uhr ein Gottesdienst im Grünen auf der Ruine Hornstein bei Bingen statt. Der Gottesdienst ist Teil des Sommerfests der evangelischen Kirchengemeinde.

Es spielt der Posaunenchor. Zudem wird Kirchenpflegerin Ingrid Weishaupt in diesem Gottesdienst verabschiedet, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit zum gemeinsamen Grillen.

Grillgut, Geschirr und Besteck sollte selbst mitgebracht werden. Für Getränke wird gesorgt. Es gibt die Möglichkeit, zur Ruine Hornstein zu wandern oder mit dem Rad dorthin zu fahren. Treffpunkt für die Wandergruppe ist um 10 Uhr an der Kreuzkirche, Treffpunkt für die Radfahrer ist um 10.10 Uhr an der Stadtkirche oder um 10.20 Uhr an der Kreuzkirche. Wer eine Mitfahrgelegenheit nach Hornstein (oder zurück) sucht oder anbieten kann, sollte sich bis Donnerstag, 21. Juli, im Gemeindebüro melden.