Geschwister aus Bingen feiern ihren 200. Geburtstag

Maria Rebholz hat am Mittwoch im engsten Kreis ihren 99.Geburtstag gefeiert. Die rüstige Dame aus Bingen macht täglich ihre Spaziergänge und erfreut sich auch sonst noch guter Gesundheit. Zufrieden blickt sie auf ein erfülltes Leben mit Höhen und Tiefen zurück.

Maria Rebholz, geborene Fleisch, erblickte am 2.Juni 1922 in Hornstein als zweites Kind des Ehepaars Fleisch das Licht der Welt. Beeindruckend ist, dass ihr zwei Jahre älterer und einziger Bruder Karl auch noch lebt und im April diesen Jahres seinen 101. Geburtstag feiern konnte. „Zusammen sind die beiden also 200 Jahre alt, das muss ihnen erst mal jemand nachmachen“, schmunzelt Ilse, die Tochter von Maria Rebholz.

Das Aufwachsen von Maria Rebholz war geprägt von viel Arbeit auf dem elterlichen Bauernhof, da ihr Bruder im zweiten Weltkrieg Dienst leisten musste. „Die Arbeit daheim musste ja getan werden“, blickt sie zurück. Trotzdem habe sie in Sigmaringen die Haushalts- und Nähschule besuchen dürfen, was ihr viel Freude bereitet habe. Am Ostermontag im Jahr 1950 sei ihr großer Tag gewesen, sie heiratete ihren Mann und zog nach Bingen.

Dort ging sie ihrem Mann, der eine Schreinerei führte, immer zur Hand. Bald stellte sich auch der Kindersegen ein, ein Sohn und zwei Töchter wurden dem Paar geschenkt. Doch das Schicksal stellte die junge Frau auf eine harte Probe. Sieben Jahre nach der Hochzeit verstarb ihr Mann an einem Herzinfarkt. „Er hat sich nach dem Mittagessen nur kurz hingelegt für ein Nickerchen und wurde vom Tod überrascht“, sagt Maria Rebholz traurig. Ihr Leben änderte sich dramatisch, da sie urpötzlich im Alter von 36 Jahren Witwe war und drei kleine Kinder zu versorgen hatte. „Der Glaube an Gott hat mir in all den Jahren viel Kraft gegeben“, sagt die gläubige Christin.

Zunächst betrieb sie die Schreinerei noch für drei Jahre, gab den Betrieb dann aber auf. Sie baute für sich und ihre Kinder ein Eigenheim in Bingen, wo sie noch heute wohnt. Ihre Kinder leben in Laiz, in Amtzell und in Neckarsteinach. Inzwischen ist die Großfamilie auf 12 Enkelkinder und sieben Urenkel angewachsen. Lediglich bei den Urenkeln muss sie zweimal nachzählen, da ihre erste spontane Antwort „acht Urenkel“ lautete. „Vielleicht spürst du ja schon, dass bald wieder ein Kind kommt“, mutmaßt ihre Tochter Ilse.

Rebholz hält sich fit, indem sie täglich ihre Runden läuft, bei Wind und Wetter. „Die Runden werden zwar kleiner, aber es bleiben Runden“, lacht ihre Tochter. Außerdem kocht sie zweimal die Woche zusammen mit einer Bekannten, die ihr dabei hilft. Die anderen Tage wird sie mit mobilem Essen versorgt. Sie hoffe sehr, dass im nächsten Jahr der ganze Corona-Spuk vorbei sei und sie im Kreis ihrer Familie ihren einhundertsten Geburtstag feiern könne. Das wäre ihr Traum. Denn das 99.Wiegefest wird im ganz kleinen Rahmen begangen.