Gemeinderat berät Investitionen

Bingens Verwaltung stellt dem Gemeinderat jedes Jahr um diese Zeit die Investitionen des kommenden Jahres gesondert von den Haushaltsberatungen vor. Trotz oder gerade wegen der schlechten Vorzeichen für 2010 wurde jede Position genau beleuchtet, hinterfragt und diskutiert.

Bürgermeister Jochen Fetzer übergab das Wort sofort an seinen Kämmerer Robert Kromer, der anhand eines bestens vorbereiteten Katalogs seine Ausführungen begann. Die größte Maßnahme im kommenden Jahr wird der Anbau der Kinderkrippe an den Kindergarten sein (die SZ berichtete). Von den erwarteten 450.000 Euro Kosten erhofft sich die Gemeinde Zuschüsse aus verschiedenen Töpfen in Höhe von mindestens 300.000 Euro.

„Sämtliche Maßnahmen im kommenden Jahr“, so Kromer, „müssen entweder durch Zuschüsse oder durch neue Schulden finanziert werden.“ Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt reiche gerade noch, um die geplanten Kredittilgungen zu decken.

Ein weiterer finanzieller Brocken ist die Kanalsanierung mit 120.000 Euro, Pflichtaufgabe der Gemeinde im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges, mit einer Viertel Million Euro geplant, wurde eine Verpflichtungsermächtigung ausgestellt. Diese besagt, dass Vergaben und Zuschussbeantragungen vorbereitet werden und die Beschaffung im Jahr 2011 – wenn die Finanzierung besser aussieht - realisiert wird.

Mit dem Austausch der Fenster im Bürgerhaus, die als energetische Sanierung nötig ist, wird gleich verfahren und bei entsprechender Finanzsituation ins Jahr 2011 geschoben. Maßnahmen rund um die Schule werden auf jeden Fall im kommenden Jahr realisiert, die Schüler-EDV Ausstattung von 22 PC´s wird erneuert, Kostenpunkt 23.000 Euro. Die energetische Dachsanierung der Grundschule mit 145.000 Euro wird zu dreiviertel aus Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket II und aus dem Ausgleichsstock realisiert.

Die Berechtigung einer Ersatzbeschaffung des Schleppers für den Bauhof untermauerte Kromer mit Bildern des fast 30 Jahre alten Gefährts, das inzwischen mehr Rost als Farbe vorweist. Bei der Flurbereinigung Bingen-Hitzkofen wird der eingestellte Zuschuss von 30.000 Euro zunächst auf Eis gelegt, man will einen Bericht der Flurbereinigungsverwaltung abwarten um dann endgültig über die Sache zu beschließen.

Viele weitere kleinere Maßnahmen und Anschaffungen ergeben in der Summe dann Investitionen von etwas über einer Million Euro, knapp 600.000 Euro an Einnahmen stehen dagegen. Die Nettoneuverschuldung der Gemeinde beträgt nach diesem Kenntnisstand rund 170.000 Euro. Bei der Gesamthaushaltsberatung werden die Investitionen nochmals eingehend beleuchtet und beraten. Mit Dank an Kämmerer Robert Kromer beendete Fetzer diesen Tagesordnungspunkt. (sr)