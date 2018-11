Gemeinderäte streiten um Erhöhung des Brennholzpreises

In einer ausführlichen Präsentation wurden die Binger Räte von Forstbezirksleiter Jörg Scham und den Revierförstern Günther Letsch und Lorenz Maichle auf den aktuellen Stand gebracht. Für 2017 schloss der Waldhaushalt mit 160 500 Euro Gewinn, für 2018 rechnen die Fachmänner mit 100 000 Euro. Nach kontroverser Diskussion wurde auch der Brennholzpreis von 60 auf 62 Euro auf das Niveau fast aller umliegenden Kommunen angehoben.

Jörg Scham gab dem Gremium zunächst allgemeine Ausführungen zur Waldsituation mit seiner speziellen diesjährigen Dramatik aufgrund des extrem trockenen Sommers, des Käferbefalls und des daraus resultierenden Preisverfalls insbesondere bei der Fichte.

Günther Letsch führte durch das Binger Zahlenwerk. Der Holzeinschlag im Binger Wald wurde im vergangenen Jahr 2017 mit 9300 Festmeter ziemlich genau erreicht, geplant waren 9330 Festmeter. Mit dem Erlös von 160 500 Euro erzielte man ein ordentliches Ergebnis. Im laufenden Jahr wird der geplante Einschlag von 9800 Festmetern ebenfalls erreicht, der Erlös wird sich jedoch bei 100 000 Euro einspielen. Das sei dem Preisverfall geschuldet, aber auch der Tatsache, dass nicht mehr alles Holz in diesem Jahr vermarktet werden könne. Die vorsichtige Prognose für 2019 siedelten die Fachmänner bei 89 000 Euro an.

Desweiteren stimmten die Räte der Vorverlegung des Forsteinrichtungsverfahrens um ein Jahr zu. Diese Betriebsinventur, die im zehnjährigen Rhythmus stattfindet, wäre in Bingen ursprünglich im Jahr 2021 an der Reihe. Da aber 2021 die Landesforstbehörde aufgrund der Abspaltung des Staatswaldes, wodurch zwei Gebiete und somit auch zwei Betriebe entstehen werden, an personelle Obergrenzen stößt, nahmen die Räte das Angebot von Jörg Scham an, die Binger Forsteinrichtung um ein Jahr vorzuziehen.

Für eine längere Diskussion sorgte die vorgeschlagene Erhöhung des Brennholzpreises von 60 auf 62 Euro. Wolfgang Müller war damit überhaupt nicht einverstanden. Ihm fehle die Grundlage für diese Erhöhung und er wolle eine Kalkulation dazu sehen. Er führte aus, dass im Jahr 2010 der Preis von 50 auf 60 Euro erhöht worden sei, was 20 Prozent entsprechen würde. Bei einer einprozentigen Inflationsrate sei die Erhöhung, berechnet von 2010 aus, für ihn nicht vertretbar. Um aber nicht einen Holztourismus zu befeuern, schlug er vor, für auswärtige Holzkäufer 65 Euro anzusetzen.

Jörg Scham stellte Müllers Rechnung entgegen, dass das Niveau der Arbeitskosten pro Stunde seit 2010 von 34,50 Euro auf aktuell 47 Euro angestiegen sei, was einer Erhöhung um 34 Prozent entspreche. Eine Steigerung um 3,3 Prozent beim Brennholzpreis sei also durchaus vertretbar. Walter Enz zeigte sich verstört und entgegnete, wegen einer Erhöhung von zwei Euro eine Kalkulation zu fordern, lohne den enormen Aufwand nicht. Helmut Rummler meinte, man sollte den Aufwand reflektieren und der Verwaltung vertrauen. Stefan Baur blickte in der Gebührenentwicklung noch weiter zurück, die im Jahr 2006 noch bei 41 Euro lag. Er bat darum reell zu bleiben und schloss sich Wolfgang Müller an.

Ottmar Pfister meinte, als Argumentationsgrundlage wäre die Kalkulation gut gewesen. Walter Enz beantragte, die Diskussion abzubrechen und abzustimmen. Acht Räte stimmten Enz zu, vier wollten die Diskussion noch weiter führen. Der Vorschlag der Verwaltung auf Erhöhung auf 62 Euro pro Festmeter wurde dementsprechend mit acht zu vier Stimmen angenommen.