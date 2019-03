Gemeinde verlängert sechste Kindergartengruppe um drei weitere Jahre

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Verlängerung der sechsten Gruppe für drei weitere Jahre zugestimmt. Bei der örtlichen Bedarfsplanung für das Kinderhaus Abenteuerland war sich das Gremium darüber schnell einig, denn der Bedarf ist nach wie vor da. In einer der nächsten Sitzungen sollen die Gebühren auf den Prüfstand gestellt werden.

Bürgermeister Jochen Fetzer legte dem Gremium die Lage in seinem Situationsbericht exakt dar: Aktuell sind mit 127 belegten Plätzen alle verfügbaren Plätze im Kinderhaus belegt. Real seien aber nur 109 Kinder im Kinderhaus untergebracht, da ein Kinder unter drei Jahren aufgrund des höheren Betreuungsaufwands mit zwei Plätzen berechnet wird. „Der Kindi ist voll und die Belegung wird die nächsten zwei Jahre so bleiben“, konstatierte Fetzer und belegte seine Prognose anhand der Anzahl der unter zweijährigen Kinder der Gemeinde. Auf Grundlage der Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung sagte Fetzer voraus, dass die Kinderzahl erst in acht bis zehn Jahren die Kinderzahl merklich zurück gehe. In der Einrichtung arbeiten aktuell 22 Erzieherinnen in Voll- und Teilzeit sowie eine Hilfskraft, addiert ergibt sich eine Kapazität von 16,5 Stellen. nach der quantitativen Bedarfsplanung klärte Leiterin Carola Keck die Räte über die qualitative Bedarfsplanung der Einrichtung auf, gegliedert in Konzeptbausteine wie Sprachförderung, Arbeit in Projekten, Erziehungspartnerschaften, Partizipation und Gesundheitserziehung.

Nach der einstimmigen Verlängerung der sechsten Gruppe bis zum Sommer 2022 sowie der Bedarfsplanung brachte Bürgermeister Jochen Fetzer ein weiteres Thema an. „Ich sehe Diskussionsbedarf bei unseren Elternbeitragsgebühren. Ich kriege nicht zusammen, dass die Maßstäbe von zwei Einrichtungen der Gemeinde so unterschiedlich sind“, sagte er. Damit bezog er sich auf die Gebühr für die Kindergartenzeit, die auch aufgrund des beitragsfreien Vorschuljahres derzeit extrem günstig ist. Damit solle die frühkindliche Bildung, welche extrem wichtig sei, allen ermöglicht werden. In der Grundschule jedoch biete die Gemeinde die Grundschulbetreuung nur kostendeckend an. „Hört die kindliche Bildung denn in der Grundschule auf? Haben wir eine Linie, wenn wir in der Grundschule volle Kostendeckung fordern?“ fragte Jochen Fetzer in die Runde. Walter Enz erklärte, dass die Grundschulbetreuung ein Zusatzangebot und nicht mit dem Auftrag an die Kommune verknüpft sei, wohingegen die Kindergartenzeit mit der frühkindlichen Bildung als Staatsauftrag zu sehen sei. „Ich bin gesprächsbereit“, sagte Tobias Ströbele unter allgemeiner Zustimmung seiner Kollegen.