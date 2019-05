Frau nach Kollision zweier Autos schwer verletzt

Eine 60-Jährige musste nach einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem anderen Wagen in eine Klinik gebracht werden.

Am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall in Bingen. Der Fahrer eines Renault befuhr die Oberseestraße in Richtung Ortsmitte und kollidierte im Bereich einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Pkw Toyota.

Die 60-jährige Toyota-Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.