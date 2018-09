Fetzer geht ohne Konkurrenz ins Rennen

Jochen Fetzer lädt zu Wahlveranstaltungen in allen Ortsteilen ein: am Dienstag, 25. September, um 20 Uhr im Krautland; am Freitag, 28. September, um 20 Uhr im Schützenhaus in Hitzkofen; am Donnerstag, 4. Oktober, um 20 Uhr im Feuerwehrraum im ehemaligen Schulhaus Hochberg; am Dienstag, 9. Oktober, um 20 Uhr im Mehrzweckraum in der Ruine Hornstein. Wahltag ist am Sonntag, 14. Oktober. Wahllokale sind in Bingen im Rathaus, in Hitzkofen im Bürgertreff und in Hochberg im ehemaligen Schulhaus. Briefwahl kann noch bis Freitag, 12. Oktober, beantragt werden. An diesem Tag hat das Rathaus auch am Nachmittag geöffnet.