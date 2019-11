Fahrer wird im Auto eingeklemmt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen, 11. November, gegen 6.30 Uhr auf der L 277 zwischen Bingen und Wilflingen am Ortsausgang von Hitzkofen gekommen. Aus noch unbekannter Ursache kam ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte dann gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwerverletzt in Krankenhaus gebracht. Feuerwehr Bingen war mit drei Fahrzeugen im Einsatz und wurde durch die Feuerwehr Sigmaringen unterstützt. Die Straße wurde um 8.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.