Fahrer überholt Überwachungsfahrzeug

Der 27-jährige Lenker eines Volkswagen Golf hat am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 455 aus Richtung Laucherthal in Richtung Hitzkofen mit überhöhter Geschwindigkeit einen vorausfahrenden Wagen überholt und dann seine Fahrt mit weit überhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt. Er hatte insofern Pech, dass es sich bei dem überholten Wagen um das der Geschwindigkeitsüberwachung dienende Zivilfahrzeug der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen auf Überwachungsfahrt handelte. Die festgestellte Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern führt laut des bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs bei einem erlaubten Wert von 100 Stundenkilometern außerhalb geschlossener Ortschaften zu einem Bußgeld von 120 Euro. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.