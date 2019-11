Einbrecher schläft hinter Sofa

Reichlich Alkohol war bei einem 30-Jährigen im Spiel, der in der Nacht zum Mittwoch gegen 00.45 Uhr auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der „Schmidl Siedlung“ stieg und dort die Scheibe der Balkontür einschlug, um in eine Wohnung zu kommen. Alarmierte Polizeibeamte fanden anschließend den auf dem Fußboden hinter dem Sofa schlafenden Mann. Wie dieser zu verstehen gab, sei er mit seinem Freund in der Diskothek gewesen, dieser habe aber noch nicht nach Hause gehen wollen. Da er keinen Schlüssel hatte, sei er auf diese Art und Weise in die Wohnung gelangt. Der 30-Jährige, dessen Alkoholtest 1,4 Promille ergab, hat sich nun wegen Sachbeschädigung zu verantworten.

