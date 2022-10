Ein Abend im Zeichen der Fitness

Trotz seiner 150 Jahre, die der Turngau Hohenzollern mittlerweile auf dem Buckel hat, zeigt er sich fit und temperamentvoll. Zumindest haben die jungen Turner mit Rhythmus, Kraft, Anmut, Kondition, Akrobatik und jeder Menge Spaß am Samstagabend in der gut besuchten Sandbühlhalle eine unterhaltsame Show zelebriert. Nebenher gaben Vertreter des Turngaus einen kleinen Rückblick in die 150-jährige Vereinsgeschichte und einen Ausblick auf anstehende Herausforderungen.

Dass sich bei Turngau-Präsident Josef Baumgärtner die Haare lichten, hat er sicher nicht nur seinem Alter zu verdanken. In Vorbereitung der Jubiläumsgala hatte er kaum Zeit zum Durchschnaufen. „Gestern klingelte noch um 21 Uhr mein Telefon, weil es irgendwelche Änderungen gab“, berichtet Baumgärtner. Aber er lächelt und sieht es nicht als Last, sondern als eine der Aufgaben, die sein Amt mit sich bringt. Dabei will er gar nicht für alles den Hut aufhaben. So überlässt er beispielsweise den Blumenschmuck gern seiner Frau, die dafür ein „besseres Händchen“ habe. Und ein großes Lob zollt er dem TV Bingen als Gastgeber: „Die haben alles super im Griff.“

Coronablues vertrieben

In den vorderen Reihen der Ehrengäste, die leider etwas lückenhaft blieben, hatten unter anderem Landrätin Stefanie Bürkle, Markus Frank, Präsident des Schwäbischen Turnerbundes (STB) und Bundestagsabgeordneter Robin Mesarosch (SPD) Platz genommen. In ihren Grußworten würdigte Stefanie Bürkle die Vereine als den Ort, „an dem der Coronablues erfolgreich vertrieben werden kann“. An Josef Baumgärtner wandte sie sich mit persönlichen Worten. „Sie verantworten den Turngau Hohenzollern seit 51 Jahren und sprudeln immer noch vor Visionen.“

Auf einem etwas ungewöhnlichen Weg fand Robin Mesarosch zum Turnen. Seine Mutter schickte ihn als kleinen – und einzigen – Jungen zum Mädchenturnen, „aber ich will hier nicht erzählen, wie ich mich damals gefühlt habe“, so der SPD-Mann.

Fehler zugestehen

STB-Präsident Markus Frank nutzte die Gelegenheit, die Turnfreunde auf anstehende Herausforderungen einzuschwören und verwies auf das Leitbuch 2030, wie sich das Sportvereinsleben in den kommenden Jahren entwickeln soll. Im Hinblick auf die Klimakrise müssen sich die Vereine dem Thema Nachhaltigkeit öffnen. „Wir können die Krisen meistern, nur wir müssen es auch tun.“ Außerdem mahnte er einen grundwertigen und respektvollen Umgang untereinander an. „Wir müssen die Werte wieder mehr hochhalten“, sagte Markus Frank, „und Ehrenamtlichen auch Fehler zugestehen, ohne sich im Ton zu vergreifen“.

Training in Scheunen

Der STB beherbergt 15 Turngaus. Der kleinste, aus Sicht der Vizepräsidentin aber „der feinste“, ist der Turngau Hohenzollern, gegründet am 19. Mai 1872 aus den fünf Gaus Trochtelfingen, Gammertingen, Hettingen, Veringenstadt und Sigmaringen. In einem Rückblick skizzierte Waltraud Manter die 150-jährige Vereinsgeschichte. „Damals wurde in Scheunen trainiert, auf der rauen Alb sogar bei Minusgraden“, sagte sie, „hoffentlich kommen wir da nicht wieder hin“, witzelte sie mit Blick auf die Energiesparmaßnahmen.

Abwechslungsreiches Programm

Gefroren haben dürften die Turnerinnen und ein Turner auf der Bühne und auf der Matte jedenfalls nicht. Grazil beim Bodenturnen mit Salto, als düstere Göttinnen, als Cowboys, Matrosen, Piraten oder leuchtende Fabelwesen dürften sie auch den Zuschauern eingeheizt haben. Moderiert von Marcel Teuber zeigte die Show eindrücklich, dass der Turngau Hohenzollern auch in Zukunft nicht zum alten Eisen gehört.

Apropos altes Eisen: Der 85-jährige Karl Klaiber aus Gauselfingen, amtierender Landesmeister M85 im Hammerwurf, zeigte in der Pause eine Urkunde seines Vaters vom Gauturnfest aus dem Jahre 1930. „Und das ist noch nicht die älteste, die ich habe“, schmunzelte der Senior.