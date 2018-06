Ehefrau verbietet Internet-Anschluss

Ein 81-jähriger Mann aus Bingen rief bei Otto Hahn, dem Leiter der Senioren-Initiative BIT Sigmaringen-Bingen, an und fragte zögerlich nach, ob er denn in seinem Alter noch einen Computerkurs machen könnte. Zwei seiner Enkelkinder, die in Australien leben, haben den Opa gedrängt, das „Computern“ zu erlernen, damit sie mit ihm per Internet kommunizieren können. Hahn ermunterte den Mann. Zwar mussten dann einige Sonderschichten eingelegt werden – was bei der Senioreninitiative kein Problem ist - doch schließlich gelang es dem Mann, den Grundkurs zu absolvieren. Inzwischen hat er weitere Kurse gemacht, um das Mailen und den Umgang mit dem Internet zu vertiefen. Auch an die Bildbearbeitung hat er sich herangewagt.

„Sehr oft werden Senioren von ihren Kindern oder Enkeln gedrängt, die Hemmschwelle zur Anmeldung für einem Einsteigerkurs zu überwinden“, weiß Otto Hahn. Immer wieder komme es vor, dass Kinder den Senioren an Weihnachten einen Laptop schenken. Oft gebe es dazu gleich auch einen Gutschein für einen Einsteigerkurs. „Den kann man ja dann schlecht verfallen lassen“, lacht der Leiter der Internet-Initiative für Senioren im Gespräch mit der SZ.

In den fünf Jahren, seit es diese Einrichtung gibt, hat Otto Hahn schon viele Senioren am Computer erlebt. Insgesamt 350 Neueinsteiger hätten ihr Ziel erreicht. Aber es habe auch einzelne Fälle gegeben, in denen manche Leute den Kurs unverrichteter Dinge abgebrochen hätten. Da fällt Hahn ein etwas skurriles Beispiel ein. Ein ehemaliger Sigmaringer Schulleiter, inzwischen auch schon über 80, zeigte im Anfängerkurs viel Talent. Eines Tages rief er dann an und meinte, das habe doch alles keinen Sinn, er werde nicht mehr kommen. Seine Frau sei strikt gegen einen Internet-Anschluss. Warum die Frau kein Internet will, blieb allerdings offen.

Im Grundkurs lernen die Senioren an zwölf Tagen (jeweils zweieinhalb Stunden) die Textbearbeitung, den E-Mail-Verkehr und den Umgang mit dem Internet. 120 Euro sind dafür fällig. Für die Sigmaringer Senioren unterstützt der Seniorenring diesen Kurs mit 50 Prozent der Kosten. In Nachfolgekursen kann alles noch vertieft werden, Onlinebanking und Bildbearbeitung kommen dazu.

Begonnen hat alles vor fünf Jahren auf Initiative von Otto Hahn. Zunächst hat er mit einem Computerfreak im Internet-Café des Kinderheims Haus Nazareth in Sigmaringen, ausgestattet mit zwei Computern, Senioren in die Computerwelt eingeführt. „Damals meldeten sich kaum Neueinsteiger, sondern vornehmlich Leute die dazulernen wollten“, erinnert sich Hahn. Doch bereits Anfang 2008 war dann die Nachfrage schon so groß, dass die örtlichen Verhältnisse viel zu klein wurden. Die Stadtverwaltung Sigmaringen hat die Notwenigkeit dieses Angebots erkannt und dafür gesorgt, dass man ab April 2008 einen Computerraum in der Theodor Heuss- Realschule nutzen konnte. „Von da an haben wir Kurse extra für Neueinsteiger angeboten, die bis heute immer gut frequentiert sind“, so Hahn.

Doch weil die Schüler-PCs stark eingeschränkt sind, um ungewollte Recherchen und Aktionen zu verhindern, gelang es der Internet-Initiative eigenen Schulungsraum im Haus der Volksbank in Bingen einzurichten, den sie im Oktober 2008 in Betrieb nahm. Seither werden in Sigmaringen Einsteigerkurse und in Bingen überwiegend weiterführende Kurse angeboten. Jährlich nehmen 130 bis 150 Personen an den verschiedenen Kursen teil und bescheren dem BIT bis zu 1000 Kontakte im Jahr.