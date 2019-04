Edmund Luppart geht in den Ruhestand

Edmund Luppart, langjähriger Filialleiter der Volksbank Filiale in Bingen, ist kürzlich bei einer Feier mit Familie und Kollegen verabschiedet worden und übergab das Amt nach insgesamt fast 42 Jahren Dienstzeit an seinen Nachfolger Jonas Grathwohl.

Mit einem Schmunzeln ging Vorstandsmitglied Klaus Remensperger in seiner Begrüßung auf die 1977 noch handschriftlich angefertigte Bewerbung ein. „Einmal Bingen, immer Bingen“, unter diesem Leitspruch habe Edmund Luppart für seine Filiale und seine Kunden in Bingen gelebt. Seit 2003 war er neben der Kundenberatung auch als Filialleiter tätig. „Das Gesicht der Filiale Bingen wird uns fehlen, wir freuen uns aber unglaublich, dass Sie bei Ihren Hobbies sowie den drei Enkeln nun viel Spaß und Freude finden werden und wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit“, sagte Klaus Remensperger.

Im Anschluss wurde Jonas Grathwohl als Lupparts Nachfolger zum Filialleiter ernannt. Der 29-jährige sei den Kunden der Volksbankfilialen in Bingen und Sigmaringendorf bekannt. Er ist bereits seit 2014 in der Kundenberatung in Bingen, Sigmaringendorf und Inneringen tätig. „Wir haben großes Vertrauen in Jonas Grathwohl und sind davon überzeugt, dass er zusammen mit seinem Team die Filiale weiterhin umsichtig und erfolgreich führen wird“, sagte Remensperger.

„Für Edmund Luppart stand der Kunde immer im Mittelpunkt. Er hat sich stets für die Wahrung der Kundeninteressen eingesetzt“, sagte Daniel Teufel, Prokurist und Bereichsleiter Privatkunden der Volksbank. Er freue sich sich auf das Wiedersehen mit dem zukünftigen Ruheständer und wünsche dem neuen Team um Jonas Grathwohl alles Gute.

Im Namen aller Mitarbeiter ging Renate Bücheler auf die besonderen Eigenschaften ein, die Edmund Luppart als Mensch ausmachen: „Respekt, Moral, Verantwortung, Manieren und Stil prägen seine Person.“

Edmund Luppart ergriff sichtlich gerührt das Wort und dankte seinem Arbeitgeber für die schöne Zeit, die er bei der Volksbank Bad Saulgau erleben durfte. Mit seinem emotionalen Apell „Pflegt mir meine Kunden“, betonte er erneut, wie wichtig ihm seine Kunden bis heute sind und auch in Zukunft bleiben.

„Alleine kann man das alles nicht schaffen. Nur mit einem guten Miteinander wollen wir hier in Bingen und Inneringen unsere Kunden von unserer Beratung überzeugen“, freute sich Jonas Grathwohl auf seine neue Aufgabe als Filialleiter. Unterstützt wird er dabei neben dem bewährten Team auch von Tanja Schmidt, die als neues Gesicht die Filiale in Bingen unterstützt.