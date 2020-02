Datenschutz bringt Tradition in Gefahr

Zum Bräuteln haben die Binger Bräutlingsgesellen insgesamt sieben Kandidaten ganz offiziell eingeladen. Unter großem Hallo und gefolgt von einer Kinderschar, die es auf die Süßigkeiten im Korb abgesehen hatten, wurden diese durch die Sandbühlhalle getragen. Doch Moderator Ralf Schneider verschonte die Gesellen nicht und rekrutierte kurzerhand noch weitere Personen aus dem Saal.

Das Ritual des Bräutelns in Bingen folgt immer einem festen Ritual. Im Vorfeld werden Binger Bürger, die neu zugezogen, Vater oder Großvater geworden sind oder geheiratet haben, von den Bräutlingsgesellen zum Bräuteln eingeladen. Aufgrund der immer schärfer werdenden Datenschutzverordnung konnten nicht ganz so viele wie sonst ausfindig gemacht werden, bedauerte Moderator Ralf Schneider. Aber da man ja von den Einheimischen weiß, wer geheiratet hat oder Vater geworden ist, gab es doch eine ordentliche Anzahl an Männern, die den traditionellen Spaß gerne mitmachten.

So kostete der frisch vermählte Sascha Wiehl die Runde auf der Stange ausgiebig aus, so dass die Gesellen eine zweite Runde laufen mussten. Als er aber anfing, nachdem der Süßigkeitenkorb leer war, den Jungs die Mütze vom Kopf zu klauen und ebenfalls zu verteilen, wurde er von den jungen Männern vollumfänglich fixiert und abschließend durchgeschüttelt. Schlauer machte das Christian Schneider, der Vater geworden ist. Als ehemaliger Bräutlingsgeselle leistete er keinen Widerstand, sondern ließ sich brav durch die Halle tragen.

Nachdem die offiziellen Kandidaten durch waren, gönnte Moderator Ralf Schneider den Gesellen eine kleine Pause, um dann noch Gäste zu rekrutieren. So kam der stellvertretende Bürgermeister Horst Arndt, der an dem Tag seinen 65.Geburtstag feierte, in den Genuss des Bräutelns. Außerdem holte Schneider Benny Widmer vom neuen Benger-Schnäpper-Vorstandsteam (Duo mit Henning Vibrans) und Manuel Käppeler (Vereinsfinanzen) zur Ehrenrunde, genauso wie den kürzlich zum Ehrenvorstand ernannten Martin Will. Auch Helmut Baier, der als stellvertretender Dirigent für die passende musikalische Umrahmung sorgte, wurde nicht verschont und zum Bräuteln rekrutiert – sehr zur Freude der Musiker. Mit voll bepackten Taschen voller Süßigkeiten gab es haufenweise strahlende Kindergesichter in der Halle zu sehen, nachdem das Spektakel beendet war.