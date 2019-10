Das Wagnis Musical endet mit großem Happy End

Einer besonderen Herausforderung hat sich der Binger Gesangverein gestellt: Sänger und Chorleiter wagten sich an die Inszenierung des Musicals „MamMia“. Auf so etwas hatten die Fans des Vereins schon lange gewartet. Das Premierenpublikum in der Binger Sandbühlhalle dankte den Sängern das Wagnis mit großem Applaus.

„Wann singt ihr endlich Abba?“ – diese Frage wurde den Sängern des Gesangvereins so oft gestellt, sodass sie sich an das Musical „MamMia“ wagten. Tanja Schmid vom Vorstandsteam lüftete bei der Begrüßung den Hintergrund zu dieser Aufführung. Das Publikum wurde nicht enttäuscht, denn die Aufführung war in allen Bereichen höchst anspruchsvoll.

Beteiligt waren die Binger Sänger um Chor- und Gesamtleiter Franz Wagner mit dem Jugendchor, dem Chor DaCapo und den Projektsängern. „Ich war skeptisch, denn ich habe das Musical schon zweimal in Stuttgart gesehen. Was ich heute aber gesehen hab, kann locker mit Stuttgart mithalten. Das war annähernd professionell“, lobte eine begeisterte Besucherin. Diese Einschätzung scheint das allgemeine Empfinden wider. Denn es war nicht das einzige Kompliment.

Drei Väter sind möglich

Die schöne Geschichte des Musicals spielt auf einer kleinen, griechischen Insel und erzählt von der taffen, alleinerziehenden Donna (Theresa Widmer) und ihrer Tochter Sophie (Katharina Pfister). Die Heirat von Sophie mit Sky (Sascha Wiehl) steht an. Auf der Suche nach ihrem Vater lüftet Sophie das gut gehütete Geheimnis ihrer Mutter, nämlich dass Sam (Jan Wiehl), Harry (Pascal Eisele) und Bill (Marcel Schweizer), also gleich drei Männer, ihr Vater sein könnten. Heimlich lädt Sophie die Männer ein.

Die herrlich schrägen Freundinnen Rosie (Kim Wiehl) und Tanja (Alexandra Glaser) treffen ebenfalls ein, genauso wie Pepper (Julian Lotter) und Eddie (Jan Käppeler). Die turbulente Geschichte ist gespickt mit den Welthits von Abba, die allesamt bestens bekannt sind. Vor allem die Solisten brillierten auf höchstem Niveau. Doch sie überzeugten nicht nur mit perfektem Gesang, sondern auch mit grandiosen schauspielerischen und tänzerischen Leistungen. Das Trio Donna, Tanja und Rosie mit Schlaghose und Plateauschuhen als „Donna & The Dynamos“ überragte mit ganz großer Bühnenpräsenz und wirbelten scheinbar mühelos singend über die Bühne. Insgesamt kamen sagenhafte 22 Welthits zur Aufführung. Die Solisten wirkten sehr sicher und spielten mit einer enormen Ausstrahlung. Gänsehaut und beschwingtes Mitsingen wechselten sich ab.

Das Bühnenbild zeigte viele interessante Details. Es wurde vom „Team Staff“ mehrere Male in Windeseile umgebaut wurde. Die Beleuchtung intensivierte die Stimmung der Szenen. Die große Freude am großen gemeinschaftlichen Projekt war bei jedem Akteur zu spüren. Natürlich gab es einen Nachschlag mit einer schönen Zugabe und langanhaltendem Applaus im Stehen.