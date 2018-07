Computersenioren ladenzum PC-Stammtisch ein

Im Binger Internet Treff (BIT) findet an jedem letzten Donnerstag eines Monats ein PC-Stammtisch, mit jeweils einem aktuellen Thema am Anfang, statt. Der nächste Stammtisch ist am Donnerstag, 27. Mai, ab 17 Uhr im BIT, mit den Themen: PC-Systempflege (Reinigung der Festplatte von unnötigem Müll, der das System ausbremst) und Sicherheit im WLAN- Netz, um Missbrauch vorzubeugen und um finanziellen Schaden zu vermeiden. Außerdem sind beim Internet-Basiskurs für Teilnehmer mit Grundkenntnissen in Text und E-Mail, am 26. Mai, 2. Juni und 16. Juni, jeweils von 17 Uhr bis 19.30 Uhr, noch einige Plätze frei. Weitere Infos unter: www. bit-bingen.de. Anmeldungen unter: 07571-13942