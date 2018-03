CDU-Kreismitglieder wählen Vertreter für die Europawahl

In der Sandbühlhalle in Bingen findet am Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr die CDU-Kreismitgliederversammlung zur Wahl der Vertreter für die Bezirks- und Landesvertreterversammlung zur Europawahl statt. Die Vertreter haben die Aufgabe, auf Bezirks- beziehungsweise Landesebene die Nominierung der Abgeordneten für die Landesliste vorzunehmen.

Wahlberechtigt sind alle CDU-Mitglieder, die das 18. Lebensjahr am 16. März vollendet, ihren Erstwohnsitz am 16. März in Deutschland haben und eine deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines Mitgliedstaates der EU besitzen.

Als Gastredner wird Daniel Cas-pary, Mitglied des Europäischen Parlaments, zum Thema „Europa kraftvoll gestalten“ referieren. Caspary ist seit 2004 Abgeordneter in Brüssel beziehungsweise Straßburg. Er ist Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Er vertritt den Regierungsbezirk Karlsruhe. Daneben ist er noch stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg und Kreisvorsitzender der CDU Karlsruhe-Land. Der studierte Volkswirt hat die Schwerpunkte seiner Arbeit in Brüssel im Bereich internationaler Handel, Föderalismus und Europathemen wie Roaming-Gebühren, Dienstleistungsrichtlinie, Osterweiterung und Patientenrechte.

Die musikalische Umrahmung des Abends erfolgt durch die Schützenmusik des Schützenvereines Hitzkofen-Bingen unter der Leitung von Konrad Widmer. Der Kreisvorsitzende Klaus Burger lädt alle Mitglieder und Interessierte zur Kreismitgliederversammlung ein.