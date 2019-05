Brodmann: „Studie markiert Tiefpunkt im Ansehen der Kirche“

Der Diplom-Theologe Juan Pablo Perisset hat am Dienstagabend im katholischen Pfarrheim in Bingen eine Studie über den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche vorgestellt. Die Studie markiert laut Pastoralreferent Hermann Brodmann einen Tiefpunkt des Ansehens der katholischen Kirche in der Gesellschaft und offenbart gleichzeitig die schwerwiegenden Probleme, von denen auch die Gesamtgesellschaft betroffen sei. Unter den Zuhörern war eine angestaute Wut spürbar.

„Viele haben den Weg ganz bewusst begangen – es sind studierte Leute – wo bleibt da die Vorsorge und die Fürsorge, gerade bei diesem Thema?“, fragte eine Zuhörerin. Ein weiterer Zuhörer bekräftigte diese Aussage: „Was ist denn im Moment aktuell? Hat sich was getan?“, fragte er. „Bei der Kirche ist es doch immer das gleiche: Jetzt müssen wir überlegen, dass wir überlegen müssen, was wir überlegen.“

Hermann Brodmann verwies darauf, dass die Präventionsarbeit später noch vorgestellt werde. Hier wurde deutlich, dass bei angehenden Priestern auf eine emotionale Unreife und Persönlichkeitsstörungen geachtet werden müsse. Die Kirche müsse Ansprechpartner für deren Probleme sein. Die angehenden Priester müssten bewusster mit ihren Schattenseiten umgehen und sich ihre Verletzlichkeit eingestehen. „Niemand ist zum Sexualstraftäter geboren“, sagte Perisset.

Starke Kinder sind selten Opfer von Missbrauch

Auch Kinder müssten bereits früh lernen, was ihre Rechte sind. „Selbstbewusste, starke Kinder stellen ein Risiko für Täter dar und sind deshalb selten Opfer von Missbrauch“, sagte er.

Der Vortrag wurde schon einmal vor den Hauptamtlichen des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch gehalten. Pastoralreferent Brodmann vermisste in dieser Veranstaltung eine Diskussion und empfand die Stille als „schreckliches Schweigen“. Referent Perisset bestätigte auf unsere Anfrage die Sprachlosigkeit, verwies aber auf einige Rückfragen, die es im Nachhinein an ihn gegeben habe.

Zu Beginn des Vortrags stellte Juan Pablo Perisset klar, dass der sexuelle Missbrauch – auch wenn die Studie die Berufsgruppe der Kleriker betrifft – ein gesamtgesellschaftliches Thema sei.

Allein im vergangenen Jahr wurden insgesamt 13 683 Kinder in Deutschland Opfer von sexuellem Missbrauch oder sexualisierter Gewalt. Europaweit betrifft es sogar jedes fünfte Kind. Vier Fünftel davon werden im eigenen Familien- und Bekanntenkreis zum Opfer. Ein Fünftel in der Kirche, Schule, in Heimen oder beim Sport. In den Jahren von 2011 bis 2015 war bei 2,9 Prozent der Opfer die Kirche Schuld. Dem gegenüber stehen 21,8 Prozent der Missbrauchsfälle, die durch andere Institutionen geschehen sind. „Hier gibt es einfach ein großes Fragezeichen auch an die Gesellschaft“, sagte Perisset.

Zu wenig Präventionsarbeit – zu viele Dekanate

Die Zuschauer richteten dieses Fragezeichen auch an die Kirche selbst, als bekannt wurde, dass Perisset nur zu einem Viertel seiner 100-Prozent-Stelle als Präventionsfachkraft eingestellt wurde und darüber hinaus für insgesamt fünf Dekanate zuständig ist. Das bedeutet, dass für die Dekanate Konstanz, Hegau, Linzgau, Sigmaringen-Meßkirch und Zollern jeweils nur zwei Stunden pro Woche zur Verfügung stünden, wie sich die Besucher ausrechneten. „Es ist ja gigantisch, was für eine Bedeutung die Diözese dem Thema beimisst“, sagte eine Zuhörerin ironisch.

Die sogenannte MHG-Studie, die nach den Universitäten des Forschungskonsortiums Mannheim, Heidelberg und Gießen benannt ist, beschäftigt sich mit insgesamt 38 156 gesichteten Akten von Diözesanpriestern, Diakonen und Ordenspriestern im Zeitraum von 1946 bis 2014. Wobei hier die Ordensgemeinschaften nicht in der Studie berücksichtigt wurden, sondern nur die Ordenspriester, die in der Gemeindediakonie tätig waren.

Insgesamt gingen hieraus 1670 Beschuldigte hervor. „Es gibt darüber hinaus immer wieder Hinweise, dass die Personalakten verschwunden sind oder vernichtet wurden“, sagte Perisset. Deswegen sei es inzwischen Vorschrift, dass alle Personalakten mit Seitenzahlen versehen werden, wie Brodmann am Ende mitteilte.