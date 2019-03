Brand: Flammen schlagen aus Kamintür

Ein Kaminbrand an einem Wohnhaus in der Elogiussstraße hat am späten Dienstagnachmittag die Binger Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Gegen 17.47 Uhr waren plötzlich Flammen aus der Tür des Außenwandkamins in einer an das Wohnhaus angebauten Garage geschlagen. Laut Artur Löffler, dem Gesamtkommandanten der Binger Feuerwehr, brach das Feuer wahrscheinlich aus, weil die Holzverkleidung rund um die Kamintür zu heiß wurde und daraufhin in Brand geriet. Die Bewohnerin handelte geistesgegenwärtig und rief nicht nur die Feuerwehr über die europäische Notrufnummer 112, sondern unternahm mit einem Eimer Wasser einen Löschversuch, mit dem sie das Feuer eingedämmen konnte.

Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte war noch immer starke Rauchentwicklung sowie Flammenschein aus der Kamintüre sowie an der Holzverkleidung in der Garage zu sehen. Die Feuerwehr Bingen löschte die Flammen um das Kamin bzw. die Holzverkleidung ab. Parallel wurde das komplett verrauchte Haus mittels Drucklüfter rauchfrei gemacht.

Um letzte Glutnester ablöschen zu können, sägte die Feuerwehr die Holzwand um das Kamin mit mit einer lMotorsäge auf. Nachdem bei der Kontrolle mit der Wärmebildkamera keine weiteren Glutnester festgestellt werden konnten, war der Einsatz nach 1,5 Stunden beendet. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr Bingen mit vier Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften waren auch der Bezirksschornsteinfeger, eine Polizeistreife sowie der Rettungsdienst und die DRK Ortsbereitschaft Bingen vor Ort.