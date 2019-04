Brand: Feuer springt von Holzschuppen auf Dach über

Ein brennender Holzschuppen hat in Bingen am Sonntagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Brandes in die Schmidl Siedlung gerufen. Brandursache war laut Polizei möglicherweise schwelende Grillkohle, die den an ein Wohnhaus angebauten Holzverschlag sowie das darin lagernde Brennholz in Brand versetzte. Von dort aus breitete sich das Feuer, dessen Flammen hoch schlugen, nach Informationen der Feuerwehr auf das Dach des angrenzenden Mehrfamilienhauses aus.

Der erste Angriffstrupp löschte die Fassade und den Holzschuppen ab, parallel wurden die Wohnungen und der Dachboden im Bereich der betroffenen Hausseite durch einen weiteren Angriffstrupp kontrolliert. Derweil wurden weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Bingen zur Verstärkung nachalarmiert.

Mehrere Bäume mussten gefällt werden, damit Fassade und Dachhaut mit der Drehleiter und der Wärmebildkamera kontrolliert werden konnten. Letzte Glutnester unter der Dachhaut konnte die Drehleiterbesatzung ablöschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 10 000 Euro.

Die Feuerwehr Bingen war mit vier Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie durch die Kameraden der Feuerwehr Sigmaringen mit Führungsfahrzeugen und Drehleiter. Nach zwei Stunden konnten alle Kräfte wieder einrücken.