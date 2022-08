Binger Sportfischer gewinnen Naturschutzwettbewerb

Rekordtemperaturen, immer heißer werdende Sommer und eine hitzige Debatte: Das Thema Klimawandel gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich für das Klima zu engagieren.

Anerkennung des Engagements

Auch Unternehmen wie Edeka versuchen durch Wettbewerbe auf regionale Umsetzungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Unter anderem gibt es den Wettbewerb „Unsere Heimat und Natur“.

Mit dem Antrag „Artenvielfalt erhalten, in und am Gewässer“ hatte sich der Sportfischerverein Bingen beworben und erhält für sein Engagement der Artenvielfalt einen Preis, welcher sich auf 2000 Euro beläuft.

Ausgeschrieben wird der jährliche Wettbewerb von der Stiftung Nature-Life-International in Zusammenarbeit mit Edeka Südwest.

Eine effektive Methode

Der Fischereiverein, welchen es seit 1982 gibt, wurde über den Landesfischereiverband auf den Wettbewerb aufmerksam, heißt es bei der Spendenübergabe am Vereinsheim.

Seit 2012 werden Hunderte von Bäumen entlang der Lauchert gepflanzt sowie geschützt.

Die Bäume werfen Schatten auf das Wasser, was dessen Erwärmung und der Algenbildung vorbeugt.

Diese Methode wird von Gewässerökologen aktuell als eine der effektivsten Maßnahmen gesehen, um den negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, informiert der LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).

Flusskrebs aus der Lauchert. (Foto: Hannes Napierala)

Die Idee zum Ausruf des Wettbewerbs kam durch die Frage „Wie sieht deine Windschutzscheibe aus?“, sagt Michaela Meyer, die Geschäftsbereichsleiterin für Nachhaltigkeit bei Edeka Südwest.

Der Grund war die immer weiter sinkende Artenvielfalt der Insekten und dass aufgefallen sei, dass an der Windschutzscheibe mit den Jahren immer weniger Insekten zu sehen waren.

Es ist eine große Aufgabe, so einen Fluss zu haben. Jochen Fetzer, Bürgermeister von Bingen

Daraufhin wurde der Wettbewerb ausgerufen, um dieses Problem anzugehen. Die Lauchert, die als Vereinsgewässer von den Anglern genutzt wird, entspringt auf der ansonsten wasserarmen Schwäbischen Alb als Karstfluss. Als eines der wenigen Gewässer in Deutschland beherbergt sie noch in großer Zahl Arten wie den europäischen Flusskrebs und das Bachneunauge, die nur in sauberem, kaltem Wasser überleben können, informiert Gewässerwart Hannes Napierala.

In der Insektenwelt sind zahlreiche Steinfliegenarten ebenfalls Indikator für ein kaltes, äußerst sauberes Wasser. Die Lauchert darf deshalb als echtes Kleinod unter den deutschen Mittelgebirgsflüssen bezeichnet werden, die es als Biotop zu erhalten gilt, so Napierala weiter.

„Es ist eine große Aufgabe, so einen Fluss zu haben“, sagt Jochen Fetzer, Bürgermeister von Bingen. Die Gemeinde habe einen „Gewässerentwicklungsplan in Kooperation mit dem Fischereiverein, um es umzusetzen“, so Fetzer weiter.

Erholung brauche Zeit

Durch die Hitze- und Trockenheitsrekorde der vergangenen Jahre und den darauffolgenden steigenden Wassertemperaturen werde den Gewässern extrem zugesetzt.

Andere umweltbedingte Umstände – wie Verschmutzungen und chemische Unfälle – beeinträchtigen das Ökosystem auch noch lange Zeit später und die Erholung brauche oft jahrelang Zeit.

„Wir müssen heute die Gewässer verstehen und nicht nur Konsument sein“, betont Hannes Napierala, Gewässerwart des Sportfischervereins Bingen, da man „als Fischer elementares Interesse daran“ habe.

Auch die Jüngsten helfen mit: bereits die Jungfischer werden in die Arbeitseinsätze eingebunden und lernen dabei viel über Gewässer und Naturschutz. (Foto: Hannes Napierala)

Insekten sind die Basis der Nahrungskette in den Gewässern und aus diesem Grund von so großer Bedeutung und sollten daher geschützt werden.

Naturschutz spielt im Verein heute eine größere Rolle als früher

Heute sei Naturschutz ein unentbehrlicher Bestandteil der Arbeit von Fischereivereinen, da es ohne Nahrung den Fischen nicht möglich ist, in den Gewässern zu überleben, sagt eine Studie über das Insektensterben aus dem Jahr 2017.

Der Fischereiverein Bingen wird vor allem im kommenden Herbst dieses Jahres weitere Projekte zur Unterstützung des Ökosystems fortsetzen, um reiche Habitate für Fischarten zu fördern und zu stützen, informiert der Verein.