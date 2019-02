Binger Haushaltsentwurf für 2019 steht

Für Unmut und Verwirrung hat im Binger Gemeinderat der erste Haushaltsentwurf in der neuen Buchführung gesorgt. Trotzdem wurde der Entwurf der Gemeindeverwaltung mit einem Gesamtumsatz von rund sieben Millionen Euro zur endgültigen Fassung frei gegeben.

Bürgermeister Jochen Fetzer äußerte bei der Einbringung des Haushaltes seinen Unmut über die vom Land auferlegte neue doppischen Buchhaltungssystematik. „Das ist die größte Ressourcenverschwendung, die uns da vom Land aufgedrückt wird und Zeit und Nerven unseres Kämmerers kostet“, ärgerte sich Jochen Fetzer bei der Erklärung zur künftigen Lesensweise des Haushalts. Damit zielte er auf die enormen zusätzlich benötigten Papiermengen des ohnehin schon gut 250 Seiten starken Werks ab.

Kämmerer Robert Kromer begann die Ausführungen mit dem Investitionsprogramm und die Liste der neu gegliederten Produktgruppen, denn „das bewegt uns am Meisten“, meinte der Kämmerer. Mit Planungen für den Rathausneubau soll begonnen werden, eine Rate von 300 000 Euro ist eingestellt. Auf Nachfrage erklärte Bürgermeister Jochen Fetzer, dass bis Ende des Jahres ein Baugesuch eingereicht werden soll, damit in den folgenden drei Jahren, also bis Ende 2022, das neue Rathaus mit einem Gesamtinvest von 3,75 Millionen Euro stehen soll.

Eine weitere Großmaßnahme steht mit der Sanierung der Grundschule an. Die Gesamtkosten sind mit 640 000 Euro veranschlagt, Zuschüsse in Höhe von 357 000 Euro werden erwartet. Der Kämmerer erklärte, dass dieser Betrag aufgrund der doppischen Buchhaltung gesplittet werden müsse: in einen investiven Anteil und einen konsumtiven Anteil. Brandschutz und Schallschutzmaßnahmen beispielsweise müssen dem investiven Teil zugeordnet und entsprechend abgeschrieben werden. Die Fassadensanierung aber müsse als Aufwand sofort und komplett verbucht werden. Die Schulhofneugestaltung ist mit 50 000 Euro angesetzt, der Außenbereich der Kinderkrippe im Kinderhaus mit 13 000, und für neue Spielgeräte an den öffentlichen Spielplatzen sind 15 000 Euro eingeplant.

„Bei meinem Wahlkampf war das einer der wenigen Kritikpunkte, die an mich heran getragen wurden. Wir sollten unsere Spielplätze unbedingt aufhübschen“, so Bürgermeister Jochen Fetzer. Der Schützenverein wird für seinen Anbau an sein Vereinsheim mit 53 000 Euro bezuschusst, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wird als Sonderaufwand mit 187 000 Euro veranschlagt. Viele weitere Anschaffungen, Maßnahmen und Pflichtaufgaben (Zweckverbandsumlagen- und Beiträge, Erschließungen, Kanal etc.) sind geplant, so dass an Investitionen rund 1,6 Millionen Euro geplant sind, im Ergebnishaushalt 6 830 881 Euro an ordentlichen Erträgen und 6 875 700 Euro an Aufwendungen stehen.

Das Gesamtergebnis beträgt demnach Minus 45 000 Euro. Der größte Kritikpunkt der neuen Buchführung sei, dass die Abschreibung erwirtschaftet werden müsse, erklärte Robert Kromer abschließend. In der nächsten Sitzung soll die Endfassung präsentiert und verabschiedet werden.