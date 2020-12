Bingens berühmter Bürger wird mit einem Denkmal verewigt

Pater Johannes Terrentius aus der Diözese Konstanz, Deutscher, der 19 Jahre dem Jesuitenorden angehörte und neun Jahre in der Chinamission tätig war, ein hervorragender Gelehrter auf allen Gebieten der Wissenschaft und von einer echten, unbeugsamen Aufrichtigkeit, beschloss,während er die Kalenderreform in die Wege leitete, sein Leben in Beijing am 11. Mai im Jahr Christi 1630 im 54. Lebensjahr (sr)