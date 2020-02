Bingen will Bioenergiedorf werden

Der Binger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, die öffentlichen Wege und Straßen im Ort für den Bau eines Nahwärmenetzes in Bingen und Hitzkofen zur Verfügung zu stellen. Hochberg sei zu weit weg und Hornstein betreibe bereits erfolgreich ein Nahwärmenetz, hieß es. Wenn eine entsprechende Nachfrage von Gebäudebesitzern kommt, bestehe durchaus die Chance, das Projekt zu realisieren, so Bürgermeister Jochen Fetzer. In einer baldigen Veranstaltung soll die Bevölkerung informiert und die Bürgerbefragung begonnen werden.

Nahwärmenetz erster Schritt

Die Firma Nahwärmeregion Sigmaringen (NRS), eine Gesellschaft der Stadtwerke Sigmaringen und der Firma Solarcomplex aus Singen, trat mit der Idee des Aufbaus eines Nahwärmenetzes in Bingen an die Gemeinde heran. Der Gemeinderat befasste sich schon in der Klausur mit dem Thema und machte sich bei einer Besichtigungsfahrt zweier Bioenergiedörfer, die von der NRS realisiert wurden, ein Bild vom Konzept. Das Ziel hat sich auch die Gemeinde Bingen vorgenommen – das geplante Nahwärmenetz ist ein erster Schritt. Jörg Dürr-Pucher von der Radolfzeller Firma Clean-Energy, die Gesellschafter der Solarcomplex ist, stellte dem Gremium nun die Möglichkeiten für Bingen vor.

Die Heizzentrale könnte mit einer Kombination aus Hackschnitzel und Solarthermie betrieben werden. Ein möglicher Standort könnte in Bahnhofsnähe zwischen Bingen und Hitzkofen sein. Auf Nachfrage von Henning Vibrans sagte Dürr-Pucher, dass der Standort nicht zentral liegen müsse, sondern grundsätzlich überall im Gemeindegebiet sein könne. „Die Heizzentrale muss auf jeden Fall an einem Standort sein, wo die Akzeptanz der Bevölkerung gegeben ist“, so der Fachmann.

50 Prozent der Haushalte sollten Projekt tragen

Fetzer sagte, dass sich Gebäudebesitzer mit dem Thema der Wärmeversorung beschäftigen müssen, da sich die Anforderungen bezüglich des Schadstoffausstoßes permanent verschärfen. Mit der Möglichkeit, an ein Wärmenetz anzudocken, könne eine „zukunftsweisende und attraktive Alternative“ geschaffen werden, so Fetzer. Tobias Ströbele wollte wissen, wie viele Anschlüsse es geben müsse, um das Projekt umzusetzen. Dürr-Pucher sagte dazu, dass der Bedarf nicht in Häusern berechnet werden könne, sondern von der Wärmeabnahme eines Hauses abhänge. Eine Zahl nannte er aber doch: 50 Prozent des Versorgungsnetzes sollten Wärme abnehmen, um das Projekt zu realisieren.

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die Überlassung der öffentlichen Straßen und Wege für ein Nahwärmenetz, sofern ausreichend Nachfrage aus der Bevölkerung besteht. Fetzer gab sich zurückhaltend: „Wir bringen den Stein ins Rollen. Mal sehen, ob er weiter rollt.“