Bingen will 1,7 Millionen Euro investieren

Die Haushaltsberatung beginnt in Bingen üblicherweise mit der Vorstellung der Investitionsplanung für das Jahr 2015, die in den Haushalt eingearbeitet werden soll. „Wir haben zwar keine Großprojekte geplant, aber in Summe kommen doch 1,1 Millionen Euro zusammen“, mit diesen Worten übergab Bürgermeister Jochen Fetzer das Wort an den Binger Kämmerer Robert Kromer.

Dieser stellte die Einzelpläne Punkt um Punkt vor. Bei der Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung des Maschinentransportwagens für das über 20-jährige bisherige Fahrzeug mit einem Betrag von 44 000 Euro geplant, ebenso die Anschaffung einer Wärmebildkamera (5000 Euro). Diskussionsbedarf ergab sich bei der Beschaffung von 15 Tablet-PCs für die Grundschule. Wolfgang Müller sprach sich vehement gegen diese Anschaffung aus. „Die Kinder sollen besser richtig lesen, schreiben und rechnen lernen“, meinte der pensionierte Pädagoge.

Umgang mit Tablet schwierig

Auch Anita Gauggel äußerte sich kritisch, denn ihre Erfahrung zeige, dass selbst im Oberstufenunterricht der Umgang mit dem Tablet schwierig und nicht zielführend sei. „Den Aufbau eines WLAN-Funknetzes in der Schule, das demnach auch erfolgen müsste, will ich unbedingt mit dem Elternbeirat besprechen“, äußerte Bürgermeister Jochen Fetzer seine Bedenken und regte daher an, diese Position mit einem Sperrvermerk zu besetzen. Der Austausch der Glasfassade in der Sandbühlhalle ist seit 2006 ein Aufschubprojekt und soll jetzt realisiert werden, hier stellte Kromer 200 000 Euro ein. „Es wird höchste Zeit, dass man etwas macht“, kommentierte Horst Arndt die Notwendigkeit des Austauschs. Für das Baugebiet Fabrikweg in Hitzkofen werden mit dem Grunderwerb Kosten von 100 000 Euro eingestellt, ebenso die daraus folgende Erschließung mit 120 000 Euro. Die Kostensteigerung des Neubaus vom Hitzkofer Eichenberg schlägt mit 190 000 Euro zu Buche. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenkontrolle von Abwasseranlagen wird mit weiteren 100000 Euro berücksichtigt. Mehrere Planungskosten (Friedhof 35 000 Euro, Schulhof 20 000 Euro, Zeitblomstrasse 45 000 Euro) werden eingestellt.

Wolfgang Müller erinnerte Robert Kromer an sein Versprechen, dass die tilgungsfähigen Kredite bis zum Jahr 2016 abgebaut sind. „Ich gehe davon aus, dass wir dieses Ziel einhalten“, prognostizierte Kromer. Neue Kredite müssen nicht aufgenommen werden, und mit einer ordentlichen Kredittilgung von 99 000 Euro werde die Verschuldung weiter sinken, erläuterte der Finanzfachmann. Die Planung wird nun in den Gesamthaushalt eingearbeitet und noch zweimal öffentlich beraten, bevor im Frühjahr nächsten Jahres die Verabschiedung folgt.