Bingen erhöht Gebühren für die Eltern

Ungewöhnlich viele Eltern haben die jüngste Gemeinderatsitzung in Bingen besucht, da die Ganztagsbetreuung von der Binger Grundschule auf der Tagesordnung stand. Die angedachte Verkürzung der Betreuungszeit um eine Stunde auf 16 Uhr wurde nicht umgesetzt, es bleibt bei der Zeitspanne von 7 Uhr bis 17 Uhr. Was sich aber ändert, ist die Gebühr: Der Elternbeitrag der Schulbetreuung wird ab kommendem Schuljahr angehoben.

Die Ganztagsbetreuung mit seinen verschiedenen Buchungsmöglichkeiten an der Binger Grundschule wurde bereits im Jahr 2011 eingeführt und hat sich zu einem festen Baustein des Betreuungsangebotes entwickelt, führte Bürgermeister Jochen Fetzer in die Materie ein. Derzeit ist mit 61 Anmeldungen eine Quote von knapp 70 Prozent aller Grundschüler erreicht, die die Betreuung in irgendeiner Form in Anspruch nehmen. Doch nun habe sich ein Problem aufgetan: In der Zeit nach der Hausaufgabenbetreuung, die von 13 Uhr bis 15 Uhr andauert, ist für die verbleibenden zwei Stunden bis 17 Uhr nur eine Betreuungskraft für die Kinder da. „In der Zeit kann die Person eigentlich nicht mal auf die Toilette gehen“, erklärte Rita Engel, Leiterin der Betreuung. Das Team würde sich für diese Zeit eine weitere Person wünschen, denn oberstes Ziel sei, eine gute und sichere Betreuung zu leisten, sagte Engel.

Eine weitere Problematik sprach Schulleiter Frank Saur an. „Wir sind mit Herzblut und Engagement dabei, aber zehn Stunden an der Schule sind eindeutig zu lange“, so der Schulleiter. Die Eltern nähmen sich aus der Pflicht und gäben die Verantwortung für ihre Kinder ab. Saur plädierte dafür, die Betreuungszeit auf 16 Uhr zu verkürzen.

Die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Langheinrich-Sohmer sprach sich im Namen der Eltern für die Beibehaltung der Öffnungszeit bis 17 Uhr aus, da einige auf die Betreuungszeit dringend angewiesen seien. Gegen die dafür angedachte Gebührenerhöhung spreche nichts, damit seien die Eltern einverstanden. „Das ist ein sehr emotionales Thema, welches wir objektiv beurteilen sollten und eine Lösung finden, die jedem gerecht wird“, sagte Walter Enz.

Elternbeirat fühlt sich übergangen

Tobias Ströbele äußerte seine Kritik bezüglich der Thematik, die bisher ohne Einbeziehung des Elternbeirats geführt worden sei. Er sprach sich aber deutlich für die Beibehaltung bis 17 Uhr aus. Aus eigener Erfahrung könne er ein großes Lob an das Personal und die hervorragende Ganztagesbetreuung aussprechen. „Manche Kinder sind in der Schule besser aufgehoben als zu Hause“, sagte Ströbele. Darüber zeigte sich Anita Gauggel sehr betroffen; Erziehungsdefizite könnten nicht von der Schule oder von der Gemeinde aufgefangen werden.

Zur Anpassung der finanziellen Situation gab es keine Diskussion. Im Vergleich zu umliegenden Kommunen sind laut Fetzer die Kosten für die Ganztagsbetreuung im unteren Drittel angesiedelt. Die Anpassung der Gebühren erfolgte einstimmig: Ab dem neuen Schuljahr kostet die Ganztagsbetreuung 100 Euro (bisher 75 Euro), die Nachmittagsbetreuung von 13.30 Uhr bis 16 Uhr 65 Euro (bisher 40 Euro), die verlässliche Grundschule von 7 bis 13 Uhr 35 Euro. Die Gebühr für eine Zehnerkarte wird entsprechend angepasst. Zusätzlich gab das Gremium dem Wunsch des Betreuungsteams nach und genehmigte die Einstellung einer weiteren Betreuungskraft von 15 Uhr bis 17 Uhr.