Bingen ehrt erfolgreiche Jugendsportler

Die Sitzung des Binger Gemeinderates hat für Bürgermeister Jochen Fetzer mit der schönen, jährlich wiederkehrenden Aufgabe der Sportlerehrung begonnen. Wie immer schickte der Bürgermeister ein paar Gedanken vorweg, ehe die Anerkennung seitens der Gemeinde mit einem Geschenk ausgedrückt wurde. „Niemand der sein Bestes gegeben hat, hat es jemals bereut“, zitierte er George Halas, einen amerikanischen Baseball- und American-Footballspieler. „Bei euch wurde das Beste aber noch mit Erfolg gekrönt.“

Das Kriterium für die Ehrung durch die Gemeinde lautet, bei einer Bezirksmeisterschaft den ersten oder zweiten Platz zu belegen. Bei erfolgreicher Teilnahme auf Landesebene wurde die Auszeichnung für die ersten drei Plätze vergeben. Vom Turnverein mit dem Trainerteam Sabine Teuber-Obert, Armin Werkmann und Frank Teuber erreichte Alba Uhl den 1. Platz beim Landesfinale Geräteturnen Pflichtstufen Gerätevierkampf und den 1. Platz beim Landeskinderturnfest 2017 in der AK 15 Geräteturnen. Vivien Hagg erreichte den 1. Platz beim Landeskinderturnfest 2017 in der AK 14 Geräteturnen. Beim Mannschaftswettbewerb offene Klasse wurden die Turnerinnen württembergische Vizemeister beim Landesfinale in Esslingen-Berkheim im Gerätevierkampf. Die Mannschaft besteht aus Ramona Gönner, Vivien Haag, Hannah Sentenstein, Katharina Maas, Alba Uhl, Maren Schmid und Lynn Benz. Beim Schützenverein in der Kategorie Bogenschießen erreichte Sarah Echsle den 1. Platz der Bezirksmeisterschaften in der Halle und im Freien, ihr Trainer ist Matthias Bregenzer. (sr)