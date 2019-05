Bingen bekommt wieder einen Einkaufsladen

Birgit Rokweiler-Rothengaß und ihr Mann Andreas Rothengaß sind im Einzelhandel schon seit zehn Jahren selbstständig tätig. In Bingen werden sie im September in den Räumen des ehemaligen Binger Landmarkts an der Hauptstraße einen Dorfladen nach einem neuen Konzept eröffnen. Ein Schwerpunkt des Vollsortimenters liegt dabei auf regionalen Produkten, erzählt die Geschäftsführerin Birgit Rokweiler-Rothengaß. Die Familie aus Sauldorf betreibt bereits zwei Dorfläden.

Im Januar wurde der Binger Landmarkt endgültig geschlossen. Familie Rokweiler erfuhr davon aus der Zeitung und auch, da man sich innerhalb der Branche kennt. Da Bingen eine gewisse Größe und eine gute vorhandene Infrastruktur besitzt, kam bei Rokweilers ziemlich schnell der Gedanke auf, ob es einen Versuch wert wäre, dort ein weiteres Standbein zu schaffen. „Es ist ja gar nicht unsere Richtung, deshalb sind mein Mann und ich an einem Sonntag und dann nochmal unter der Woche hin gefahren, um uns den Ort anzuschauen“, erzählt Birgit Rokweiler-Rothengaß.

Vor allem der Wochentagbesuch habe sie überzeugt, denn es sei Leben auf der Straße gewesen: junge Mütter mit Kinderwägen, ältere Bürger, Schüler. Das und die zentrale Lage habe ihnen gut gefallen und sie bestärkt, den Laden nach ihrem Dorfladenprinzip mit individuellen Anpassungen zu eröffnen. Der Immobilienbesitzer sei sehr entgegenkommend gewesen, und auch das Gespräch mit Bürgermeister Jochen Fetzer und seinem Stellvertreter Horst Arndt sei von freundlichem Willkommensein und aktiver Mithilfe geprägt gewesen.

„Es ist für und ein großer Schritt und wir müssen viel investieren. Wir schnallen uns da ein ordentliches Rucksäckle auf“, so die junge Handelsfachwirtin. Mit ihrem Mann, der gelernter Bäcker ist und die Dorfläden mit seinem hausgemachtem Brot- und Backsortiment bedient, und der 18 Monate alten Tochter ist die junge Familie gerade in ihr Eigenheim in Sauldorf gezogen. Dort ist auch die Verwaltungszentrale sowie die Backstube eingerichtet.

In Kreenheinstetten wird der Dorfladen seit zehn Jahren betrieben und in Herdwangen gehört der Dorfladen seit sieben Jahren zum Ort. „Wir können und wollen nicht mit Billigdiscountern mithalten“, sagt die junge Frau bestimmt, „wir heben uns ab mit regionalen und hochwertigen Produkten, die unter dem Strich nicht wirklich teurer sind.“ Beispielsweise kommt der Kaffee von der Kaffeerösterei Jehle aus Wangen. „Wir verkaufen keine Billigplörre, die wir selber nicht trinken würden“, so die Fachfrau.

Kaffee trinken und Schmökern soll möglich sein

Am großen Tisch soll man seinen Kaffee auch im Laden genießen können und dabei in einem Buch schmökern. Denn Rokweilers haben mit dem Coppenrath und Spiegelburg Verlag auch schöne Bücher und Geschenkartikel im Angebot. Cornelia Jäger, die Schwester der Geschäftsführerin, ist der kreative Kopf im Team und wird immer ein Wohlfühlambiente im Laden schaffen. „Unser Ziel ist, dass unsere Kunden genauso verliebt sind in unseren Laden wie wir selbst“, freut sich die junge Frau schon heute.

Doch bis dahin wartet zunächst noch eine Menge Arbeit. Am 1.Juni beginnen die umfangreichen Umbauarbeiten im Ladenlokal, die innerhalb drei Monaten durchgezogen werden sollen. Auch sind Rokweilers noch auf der Suche nach Personal und freuen sich über jede Bewerbung, die sie erreicht. Auf der Homepage www.kreativ-regional.de gibt es viele weitere Informationen und Kontaktadressen. „Wichtig ist die Freude am Umgang mit Menschen, auch Azubis würden wir gerne willkommen heißen“, erklärt Birgit Rokweiler-Rothengaßann. Prospekte mit den wöchentlichen Angeboten werden an sämtliche Binger Haushalte verteilt. Im Aufbau ist momentan eine Homepage, die ebenfalls bald fertig gestellt werden soll.