Beim Fröhlichen Alb-Rind sind glückliche Kühe Pflicht

Von Schwäbische Zeitung

Ey, Schiri! Bist Du blind? Du Pfeife! Was sich Stefan Fimpel als Unparteiischer alles anhören muss, wenn er Spiele in der Region pfeift, nimmt er sportlich, denn er ist es schlicht und einfach gewohnt. Und er weiß das Regelwerk auf seiner Seite, das sich jüngst wieder an wichtigen Stellen geändert hat. Was der 26-jährige Diplom-Jurist aus Bad Wurzach von der Schiedsrichtergruppe Wangen alles erlebt, wenn er auf Fußballplätzen (bis zur Oberliga) unterwegs ist und was er über die neuen Regeln denkt, hat er Filippo Cataldo und Michael Panzram im ...