Bei „Mam Mia!“ wird auf deutsch gesungen

„Mam Mia – ein griechischer Sommer“ heißt das diesjährige Musical, für das der Gesangverein Bingen im Moment bereits fleißig am Proben ist. Im Oktober heißt es dann zum vierten Mal in Folge „Bühne frei“ in der Sandbühlhalle in Bingen. In den Jahren zuvor wurden bereits „Der König der Löwen“, „Dracula rock – das Grusical“ oder „Orlando – ein magisches Musical“ aufgeführt und begeistert vom Publikum angenommen. Die SZ ist bei einer Chorprobe dabei gewesen.

Die Wahl auf das diesjährige Musical sei laut Tanja Schmid, Vorsitzende des Gesangvereins, auf Wunsch der Jugendlichen entstanden und vom Original-Musical „Mamma Mia“ abgeleitet worden. „Wir mussten aus urheberrechtlichen Gründen den Titel des Musicals, den Inhalt einiger Lieder und die gesamte Geschichte etwas umschreiben oder ab und an etwas dazu dichten“, sagt sie. „Im Grunde ist es aber trotzdem noch die gleiche Geschichte wie beim Original.“

Und wer kennt sie nicht? Die Welthits der berühmten Musikgruppe „ABBA“, die mit Liedern wie „Money money money“ oder „Honey honey“ ganze Generationen begeistert hat. Der Gesangverein ist mit Chor, Tanz und Schauspielern in drei Gruppen unterteilt, die an unterschiedlichen Tagen proben. Alle Gruppen werden in Eigenregie geführt. So habe beispielsweise Alexandra Glaser als Tanzgruppenleiterin des TV Bingen auch die Tanzgruppe des Musicals und Franz Wagner als Dirigent die Chorproben übernommen. Und auch die Kulissen sowie die Requisiten werden, wie auch in den vorherigen Jahren, mit Unterstützung der Firma Treppenbau Wiehl in Eigenregie gebaut.

Idee zum Musical ist beim Jubiläum entstanden

Die Idee, ein Musical aufzuführen, sei 2011 beim Jubiläum des Kinderchors entstanden, bei dem man laut der stellvertretenden Vorsitzenden Nicole Schneider etwas Besonderes machen wollte. „Wir haben daraufhin gemerkt, dass es allen Beteiligten viel mehr Spaß macht, solche Projekte in Angriff zu nehmen“, sagt Schneider. „Die Zeiten, in denen ein Gesangsverein nur langweilig auf der Bühne steht, sind vorbei. Die Leute wollen unterhalten werden und auch etwas sehen“, ergänzt Tanja Schmid.

Bei der Chorprobe mit rund 60 Sängern und einer Altersspanne von 16 bis 80 Jahren wurde es schließlich im Probenraum im Haus „Bingen Mitte“ hinter dem Rathaus recht voll. Chorleiter Franz Wagner überließ jedoch nichts dem Zufall. Zeile für Zeile übte er mit den Sopran-, Alt-, Tenor-, und Basssängern. Vor jedem Lied wurde die deutsche Musical-Version auf CD abgespielt und auf jede Pause wurde genauestens geachtet. Dann ist es auch mal möglich, dass von Wagner die Ansage: „Stop, das hört sich piepsig an, jetzt singt mal richtig“ kommt und eine Zeile rund zehnmal wiederholt werden muss. Das gehöre laut Schmid jedoch auch dazu. „Wir sind ja schließlich noch ganz am Anfang unserer Proben“, sagt sie.

Etwas besonderes gibt es beim Musical „Mam Mia“ dann auch: „Jeder kennt die Lieder von Abba, aber eben nur auf Englisch. Die Lieder in unserem Musical sind allerdings nur auf Deutsch – das bietet dann schon die ein oder andere Überraschung“, sagt Nicole Schneider. Noch sei es laut den beiden Vorstandsmitgliedern möglich, sich als „Projektsänger“ im Chor zu melden. „Wenn es noch jemanden gibt, der sich dafür interessiert, freuen wir uns natürlich über Freiwillige. Da wir noch in den Startlöchern stehen, kann noch jeder dazu stoßen“, sagt Schmid.